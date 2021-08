Nuova BMW M2: le ultime indiscrezioni sulla sportiva coupé

Nel corso del prossimo anno sarà svelata la nuova BMW M2, la versione sportiva della compatta Serie 2 Coupé. Nota anche come modello G87, la seconda generazione di questa vettura sarà riconoscibile per la calandra a doppio rene dedicata, anche se non di grandi dimensioni.

Col motore S58 di M3 ed M4

Attesa sul mercato internazionale nel 2023, la nuova BMW M2 condividerà il motore a benzina 3.0i TwinPower Turbo a sei cilindri in linea, lo stesso S58 delle più grandi M3 ed M4, ma depotenziato. Infatti, la versione standard sarà accreditata della potenza di 410 CV o 420 CV, mentre per la declinazione Competition sono previsti 450 CV o 460 CV di potenza. Abbinato unicamente alla trazione posteriore, questo propulsore sarà disponibile anche con il cambio manuale a sei marce o il cambio automatico Steptronic Sport ad otto rapporti.

Fino a 500 CV per la CS?

Il top di gamma sarà rappresentato, successivamente, dalla già confermata BMW M2 CS da 490 CV, se non addirittura da 500 CV di potenza. In questa configurazione, la sportiva coupé di dimensioni compatte del Costruttore bavarese punta a coprire lo spunto 0-100 km/h dell’accelerazione in soli 3,5 secondi.