Una BMW M2 Competition da 850 CV vola in autostrada [Video]

La BMW M2 Competition è una coupé sportiva dal temperamento atletico che combina prestazioni, agilità e precisione. Questa vettura è stata progettata per le massime performance, espresse con grazia anche in pista. La spinta fa capo a un propulsore biturbo a 6 cilindri, da 3 litri di cilindrata, che sviluppa una potenza massima di 450 cavalli. Con il cambio a doppia frizione M, disponibile come optional, accelera da 0 a 100 km/h in soli 4.0 secondi, con gradevoli sonorità ad accompagnare le danze.

Come potete vedere, non c’è proprio nulla di cui lamentarsi, ma qualcuno non si accontenta. Ecco allora un fiorire di interventi di tuning meccanico, per spingere ancora più in alto l’energia del motore. Il proprietario dell’esemplare protagonista del nostro articolo può giovarsi di un serbatoio energetico spaventoso: 850 cavalli. Ad eseguire gli interventi dopanti ci hanno pensato gli uomini di HC-Performance.

Il video di AutoTopNL mostra questa BMW M2 Competizione elaborata, durante l’azione in un’autostrada tedesca senza limiti di velocità. In quel contesto si spinge nel territorio dei 300 km/h…senza temere delle foto ricordo. Nel filmato non sono riportati i dati prestazionali del modello, ma la rapidità con cui il tachimetro si muove, anche oltre i 200 km/h, non lascia spazio a dubbi sulla sua capacità di essere straordinariamente efficace nel prendere velocità. A voi i fotogrammi, con un consiglio: non imitate simili imprese!