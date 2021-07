Nuova BMW Serie 2 Coupé: ecco la seconda generazione

All’imminente Festival of Speed 2021 di Goodwood sarà svelata la nuova BMW Serie 2 Coupé, ovvero la seconda generazione della coupé di dimensioni compatte del costruttore bavarese, stilisticamente in linea con l’antenata Serie 02. In arrivo sul mercato europeo entro fine anno, sarà prodotta nell’impianto messicano di San Luis Potosì. Misura 454 cm in lunghezza, 184 cm in larghezza, 139 cm in altezza e 274 cm nel passo, mentre il volume del bagagliaio ammonta a 390 litri.

Le versioni a quattro cilindri

La nuova generazione della BMW Serie 2 Coupé sarà disponibile con il motore a benzina 2.0i TwinPower Turbo a quattro cilindri per le versioni 220i da 184 CV e 230i da 245 CV, quest’ultima attesa nel corso dell’estate del 2022. Non mancherà l’alimentazione a gasolio, con il propulsore diesel 2.0d TwinPower Turbo a quattro cilindri da 190 CV di potenza per la declinazione 220d, dotata della tecnologia Mild Hybrid da 48V.

Inoltre, tutte le motorizzazioni saranno abbinate al cambio automatico Steptronic ad otto rapporti. La dotazione di serie standard, invece, è completa di fari Full Led, inserti dell’abitacolo di colore Dark Graphite opaco, interni in Sensatec, sistema multimediale BMW Live Cockpit e climatizzatore automatico trizona.

374 CV per la M240i

In attesa della prossima M2, il top di gamma della nuova BMW Serie 2 Coupé sarà rappresentato dalla sportiva configurazione M240i con l’unità a benzina 3.0i TwinPower Turbo a sei cilindri in linea da 374 CV di potenza e 500 Nm di coppia massima che, in abbinamento alla trazione integrale xDrive, nonché al cambio automatico Steptronic Sport ad otto rapporti con il dispositivo Launch Control e la funzione Sprint, consentirà di accelerare da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi.

La nuova BMW M240i è dotata anche di interni in Sensatec e Alcantara, volante sportivo M Sport in pelle, impianto frenante M Sport, differenziale posteriore M Sport, sospensioni adattive M Sport e cerchi in lega M Sport da 19 pollici di diametro.