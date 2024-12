Nuova Audi Q5 Sportback: al via gli ordini del SUV coupé, i prezzi

La nuova Audi Q5 Sportback 2025 segna un importante passo avanti per il brand, con la seconda generazione del SUV coupé che si distingue per un design ancora più audace, interni innovativi e una gamma ibrida avanzata. La prevendita è ufficialmente aperta e i gli acquirenti possono già prenotare questa versione rinnovata del modello che ha conquistato il mercato, rappresentando oltre il 65% delle immatricolazioni della famiglia Q5.

Il cuore della nuova Audi Q5 Sportback è la tecnologia mild-hybrid (MHEV) a 48 Volt, che supporta il motore a combustione e contribuisce a ridurre consumi ed emissioni, migliorando la trazione in vari contesti. La piattaforma PPC (Premium Platform Combustion), già adottata da modelli come Audi A5 e Q5, garantisce la massima efficienza per motori termici con trasmissione longitudinale. Questa piattaforma è combinata con il powertrain generator (PTG), che migliora l’efficienza energetica, consentendo un recupero ottimale dell’energia in fase di frenata.

Il design esterno della nuova Audi Q5 Sportback è caratterizzato da linee più muscolose e una silhouette coupé che coniuga dinamismo e eleganza, senza compromettere la versatilità. Le dimensioni sono leggermente aumentate, con una lunghezza superiore di 3 cm, mentre l’altezza è stata ridotta di 2 cm per una maggiore stabilità. Gli interni sono stati completamente rinnovati, con il palcoscenico digitale Audi Digital Stage che include il virtual cockpit da 11,9 pollici e il display OLED curvo da 14,5 pollici, entrambi di serie. Inoltre, i passeggeri godranno di un display da 10,9 pollici, disponibile nelle versioni S line edition e sport attitude.

La tecnologia non si ferma alla connettività, poiché la nuova Q5 Sportback offre anche sistemi di sicurezza avanzati, come l’interazione Car-to-X, che consente di comunicare con l’ambiente circostante e avvisare gli altri utenti della strada in caso di pericoli. Inoltre, l’intelligenza artificiale, in particolare l’integrazione con ChatGPT, migliora l’interazione con l’assistente vocale, rendendo l’esperienza di guida ancora più fluida e sicura.

Per quanto riguarda la motorizzazione, la nuova Q5 Sportback è disponibile con tre opzioni, tutte dotate della tecnologia MHEV a 48 Volt e della trasmissione S tronic a 7 rapporti. Le motorizzazioni comprendono il propulsore 2.0 TFSI da 204 CV, il motore 2.0 TDI da 204 CV e il potente V6 3.0 TFSI MHEV plus da 367 CV presente nell’Audi SQ5 Sportback. I motori sono abbinati alla trazione integrale quattro ultra, che ottimizza la distribuzione della coppia in base alle esigenze.

Il comfort e la sicurezza sono garantiti da sospensioni avanzate, con la possibilità di scegliere tra molle elicoidali con sistema di smorzamento FSD o sospensioni pneumatiche adattive. Il sistema di sterzo progressivo di serie è più preciso e diretto rispetto ai modelli precedenti, migliorando la manovrabilità.

I prezzi nuova Audi Q5 Sportback

La nuova Audi Q5 Sportback sarà disponibile a partire dal secondo trimestre del 2025 con un prezzo di partenza di 68.850 euro, mentre la versione SQ5 Sportback TFSI sarà offerta da 93.050 euro. Disponibile in diverse configurazioni, tra cui Business Advanced e S line edition, la nuova Audi Q5 Sportback promette di essere una delle opzioni più interessanti nel segmento dei SUV coupé, con un perfetto equilibrio tra prestazioni, comfort e tecnologia.