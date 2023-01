La nuova Audi A8 sarà elettrica

Per anni si è discusso e speculato sul futuro della berlina più lussuosa della Casa dei Quattro Anelli. L’esclusiva Audi A8 non è estranea al processo di passaggio all’auto elettrica che ha avviato l’industria automobilistica in Europa. Questo modello, come qualsiasi altro veicolo con motore a combustione interna, dovrà puntare prima o poi alla mobilità completamente elettrica.

Alla fine del turbolento 2020 è rimasta nell’aria una nuova generazione dell’ Audi A8 con motore termico. Un modello che, ricordiamolo, ha subito un restyling rilevante nel 2021. Un lifting che consentirà all’attuale generazione di affrontare il resto della vita commerciale che le aspetta. E non è esattamente una lunga strada quella che le rimane davanti.

Avviato il processo di elettrificazione

Il marchio tedesco di Ingolstadt ha iniziato infatti i preparativi per affrontare un ambizioso processo di trasformazione della sua berlina ammiraglia. Un modello che è chiamato a diventare il fiore all’occhiello dell’offensiva elettrica di Audi e che molto probabilmente prenderà il nome di Audi A8 e-tron.

Piattaforma EPP

Supportata dalla piattaforma EPP, la nuova A8 e-tron si avvarrà di un’architettura dedicata esclusivamente ai veicoli elettrici a batteria. Un’architettura che verrà utilizzata da altre auto elettriche di nuova generazione di casa Audi come la futura Q6 e-tron. Ma la sua rivoluzione riguarderà anche la parte estetica.

Nell’ambito della presentazione del nuovo concept Audi Activesphere, un alto funzionario dell’azienda ha infatti fornito nuovi indizi su come sarà la nuova generazione della A8. Marc Lichte, Head of Design dei Quattro Anelli, ha indicato che il modello concept sarà preso come punto di partenza. Inoltre il prototipo anticipa in gran parte il veicolo di serie che arriverà sul mercato.

Audi Grandsphere, il preludio alla A8 elettrica

“Il concetto di Grandsphere è una svolta molto concreta in termini di design. Non è troppo lontano da ciò che diventerà il modello di produzione. Non è 1:1 ma è molto vicino”, ha detto Lichte. Audi ha inoltre indicato che questo modello concettuale è il più vicino alla produzione della “famiglia” concept introdotta negli ultimi tempi: Grandsphere e Activesphere, così come la Skysphere e la Urbansphere.

La nuova generazione della A8 sarà dotata delle ultime tecnologie di guida autonoma e sfoggerà nuove proporzioni e dimensioni. Sarà più grande. La Grandsphere misura 5,35 metri di lunghezza e il suo passo raggiunge i 3,19 m.

È troppo presto per avventurarsi in dettagli specifici sul sistema di propulsione. Per ora possiamo prendere come riferimento, ancora una volta, la suddetta concept car. La Grandsphere è dotata di una batteria da 120 kWh utilizzata per alimentare due motori, uno per asse. La potenza raggiunge i 530 kW (720 CV) e 960 Nm di coppia massima. Promette un’autonomia di quasi 800 chilometri.

Quando arriverà?

Quando arriverà sul mercato? Il lancio della nuova A8 e-tron elettrica è previsto per il prossimo anno. Arriverà nelle concessionarie come modello 2024.