Nuova Alfetta: a breve sarà ufficializzata?

La nuova Alfetta, la berlina di Alfa Romeo che dovrebbe riprendere il nome del modello storico, è ancora avvolta nel mistero. Tuttavia, secondo alcune fonti, tra poche settimane potremmo avere delle novità in merito al suo destino. Il progetto della nuova Alfetta, infatti, sarebbe legato alla decisione di Stellantis, il gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA, di investire o meno su questo modello che tornerebbe nelle vesti di berlina coupè di segmento C occupando il posto che un tempo era della Alfa Romeo Giulietta. L’auto dunque affiancherebbe Alfa Romeo Tonale. Tutto dipenderà dalla decisione di Stellantis che dovrà valutare su quali modelli puntare nei prossimi anni per rilanciare ulteriormente il Biscione.

A breve sapremo se una nuova Alfetta si farà

La nuova Alfetta, come già anticipato, dovrebbe basarsi sulla piattaforma STLA Medium e arrivare sul mercato solo in versione elettrica al 100 per cento. Il design potrebbe avere degli elementi di contatto con la mitica Alfetta, con una linea elegante e sportiva, ma al tempo stesso dovrebbe presentare elemento particolarmente moderni e innovativi. Inoltre si dice che questa auto sorprenderà con uno stile molto particolare assumendo le sembianze di una berlina coupé compatta a coda tronca.

La vettura inoltre rappresenterebbe un’eccezione per la gamma di Alfa Romeo. Sarebbe infatti l’unica vettura ad essere venduta solo in Europa in quanto le altre invece saranno commercializzate in tutto il mondo. Ricordiamo che il primo a parlare del possibile ritorno è stato lo stesso CEO del Biscione Imparato. La nuova Alfetta è un sogno per molti appassionati del Biscione, che attendono con ansia di sapere se si farà o meno. Speriamo che le prossime settimane ci portino delle buone notizie.