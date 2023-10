Nuova Alfa Romeo Stelvio: il SUV del Biscione si trasformerà [RENDER]

Nuova Alfa Romeo Stelvio sarà una delle prossime novità della casa milanese. Dopo il B-SUV nel 2024 e la nuova generazione di Giulia nel 2025, sarà il 2026 l’anno in cui arriverà sul mercato la versione rinnovata del celebre SUV di segmento D dello storico marchio milanese. Qui vi mostriamo uno dei tanti render apparsi negli ultimi mesi sul web ad ipotizzare quello che potrebbe essere l’aspetto di questo veicolo che di certo quando arriverà farà scalpore. Si dice infatti che l’auto sarà molto diversa dal modello attuale.

Ecco come sarà la nuova Alfa Romeo Stelvio che debutterà nel 2026

La nuova Alfa Romeo Stelvio sarà più grande come dimensioni grazie all’utilizzo della nuova piattaforma STLA Large che sarà adottata da quasi tutte le future auto della casa milanese. Questo SUV con la sua seconda generazione sarà inoltre solo elettrico al 100 per cento. La sua gamma dovrebbe essere molto vasta con potenze che andranno da 300 cavalli fino a quasi mille cavalli della versione Quadrifoglio che sarà ancora la top di gamma del modello e con autonomie fino a quasi 800 km con una ricarica completa. I tempi di ricarica inoltre si preannunciano piuttosto veloci.

Nuova Alfa Romeo Stelvio sarà una vera e propria “world car”. Infatti Alfa Romeo ha intenzione di commercializzare il suo SUV in tutto il mondo e di progettarlo per fare bene soprattutto in mercati quali Cina e Stati Uniti che sono considerati decisivi per l’ulteriore crescita del marchio chiamato a diventare una sorta di brand premium globale del gruppo Stellantis.

Vedremo dunque cos’altro emergerà a proposito della nuova Alfa Romeo Stelvio nel corso dei prossimi mesi che sicuramente saranno ricchi di novità importanti per la casa automobilistica del Biscione.