Nuova Alfa Romeo Montreal: dopo la 33 ritorna un altro mito? [VIDEO RENDER]

Nuova Alfa Romeo Montreal è un render tratto da un video pubblicato su YouTube dal canale Motors. In questa creazione digitale viene immaginata come sarebbe una nuova versione del celebre modello. Ci riferiamo alla coupé sportiva prodotta dallo storico marchio milanese dal 1970 al 1977. Il suo nome deriva dall’Esposizione Universale di Montreal del 1967, dove fu presentata come prototipo.

Ecco come potrebbe apparire una nuova Alfa Romeo Montreal

La vettura si distingueva per il suo design audace e puro, opera di Marcello Gandini per la Bertone, e per il suo motore V8 da 2,6 litri derivato dalla 33 Stradale, capace di erogare 200 CV e di spingere la vettura fino a 220 km/h. La Montreal fu apprezzata soprattutto dal pubblico nordamericano, ma non ebbe un grande successo commerciale a causa del suo prezzo elevato e del consumo di carburante. Furono prodotti solo 3.925 esemplari, dei quali circa 1.800 sono ancora esistenti. La Montreal è oggi considerata una delle Alfa Romeo più belle e desiderate dagli appassionati.

Nel video che vi mostriamo dunque viene ipotizzata come sarebbe una nuova Alfa Romeo Montreal. Il render mantiene alcuni degli elementi di design dello storico modello ma li reinterpreta in chiave moderna. Si tratta insomma di un’operazione simile a quella che Alfa Romeo effettuerà con la nuova Alfa Romeo 33 che sarà svelata il prossimo 30 agosto e che sarà venduta in edizione litimatissima a prezzi superiori al milione di euro. Lo stesso Imparato ha lasciato intendere che tale operazione potrebbe essere ripetuta anche in futuro. chissà dunque che lo stesso non possa accadere anche con la Montreal.