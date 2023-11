Nuova Alfa Romeo Giulietta: c’è chi la immagina così [RENDER]

Sul web da qualche giorno si è tornati nuovamente a discutere del possibile ritorno di una nuova Alfa Romeo Giulietta in seguito ad alcune dichiarazioni del CEO del Biscione Jean-Philippe Imparato rilasciate ad Autocar. Secondo quanto riportato dal magazine inglese, il francese avrebbe detto che in futuro ci potrebbe ancora essere spazio per una berlina compatta nella gamma dello storico marchio milanese, lasciando dunque aperta una porta al clamoroso ritorno della vettura che dopo una carriera durata 10 anni è uscita di produzione nel dicembre del 2020.

Sarà così la nuova Alfa Romeo Giulietta che forse potrebbe tornare nella gamma del Biscione?

Ovviamente queste dichiarazioni hanno riaccesso la speranza di molti che speravano nell’arrivo in futuro di una nuova Alfa Romeo Giulietta per affiancare nel segmento C del mercato il SUV Alfa Romeo Tonale. In verità nei mesi scorsi si era parlato anche di un altro modello sempre per quel segmento soprannominato da Imparato nuova Alfetta. Non è chiaro al momento se si tratti sempre della stessa auto o di due modelli diversi. La prima ipotesi appare al momento quella più probabile. Del resto tre auto nello stesso segmento sembrano essere un po’ troppe per il Biscione.

Nel frattempo sul web impazzano le ipotesi di design di una nuova Alfa Romeo Giulietta. L’ultima ad arrivare è quella del creatore digitale Kleber Silva che ha immaginato così una eventuale futura generazione di Giulietta. Vedremo dal Biscione che notizie arriveranno in proposito nel corso dei prossimi mesi.