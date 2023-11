Nuova Alfa Romeo Giulia si trasformerà in una Sportwagon? [RENDER]

Nuova Alfa Romeo Giulia sarà una delle prossime novità che entreranno a far parte della gamma della casa automobilistica milanese. Il suo debutto infatti è previsto entro la fine del 2025. Questa auto sarà la prima vettura del Biscione ad arrivare sul mercato solo e soltanto in versione completamente elettrica. La sua gamma di motori dovrebbe andare dai 350 cavalli della versione base fino agli oltre 1.000 della top di gamma Quadrifoglio. La piattaforma su cui nascerà questo modello sarà la STLA Large e il luogo di produzione dovrebbe essere ancora una volta lo stabilimento Stellantis di Cassino nel Lazio dove sarà prodotta anche la nuova Alfa Romeo Stelvio.

Ecco come potrebbe cambiare il design della nuova Alfa Romeo Giulia nel 2025

A proposito della nuova Alfa Romeo Giulia, negli ultimi giorni si sono intensificate le voci relativa ad una trasformazione del modello per quanto riguarda il suo design. Si dice infatti che l’auto possa diventare una sorta di berlina fastback o Sportwagon in una maniera simile a quanto accaduto con la Citroen C5 X e la Peugeot 408. Questa scelta deriverebbe dal fatto che le berline classiche ormai hanno sempre meno mercato e inoltre Alfa Romeo ha intenzione di trasformarsi in un brand premium globale con auto che possono avere mercato in tutto il mondo.

Dunque una simile trasformazione di design consentirebbe alla nuova Alfa Romeo Giulia di poter finalmente fare bene in mercati fondamentali come quello americano e quello cinese. Ovviamente al momento si tratta di voci anche se a dire il vero lo stesso CEO Imparato lo scorso anno aveva fatto alcune dichiarazioni da cui si era intuito che qualcosa di simile potesse essere in cantiere per la seconda generazione di Giulia. Non resta dunque che aspettare e vedere quali altre notizie trapeleranno a proposito della futura vettura di Alfa Romeo che sicuramente continuerà ad avere un ruolo molto importante all’interno della gamma della casa automobilistica milanese.