Nuova Alfa Romeo Giulia: la crisi delle berline porterà ad un cambio radicale di design? [RENDER]

Alfa Romeo Giulia è uno dei modelli più famosi tra quelli presenti nella gamma della casa automobilistica del Biscione. Lanciata nel 2015, la berlina ha segnato il ritorno dello storico marchio milanese nel segmento D. Ma quali saranno le novità che caratterizzeranno il futuro della berlina italiana? Secondo le indiscrezioni, Alfa Romeo starebbe già lavorando al progetto della nuova Giulia, che dovrebbe arrivare sul mercato entro il 2025.

Con la futura generazione cambio di design radicale per la nuova Alfa Romeo Giulia?

La nuova Giulia dovrebbe essere molto diversa dal modello attuale, sia dal punto di vista estetico che tecnico. Infatti, la nuova Giulia dovrebbe adottare il nuovo linguaggio stilistico di Alfa Romeo, inaugurato dalla Tonale, il SUV compatto che sarà lanciato nel 2022. Si tratta di un design più moderno ed evoluto, ma senza tradire lo stile inconfondibile di Alfa Romeo. Il frontale dovrebbe riprendere il tema del trilobo, con una calandra a scudetto e dei fari a LED particolarmente sottili. La fiancata dovrebbe essere caratterizzata da una linea di cintura alta e da dei passaruota pronunciati. Il posteriore dovrebbe avere dei fanali orizzontali e un terminale di scarico doppio o quadruplo a seconda della versione.

La nuova Alfa Romeo Giulia cambierà piattaforma, abbandonando la Giorgio a favore della STLA Large, la nuova architettura modulare del gruppo Stellantis. La vettura disporrà solo di motori elettrici e sarà dunque la prima auto del Biscione ad arrivare sul mercato solo in versione a zero emissioni. A proposito di questo modello la crisi delle berline classiche fa presupporre che con la seconda generazione ci saranno cambiamenti radicali nel design. Qui vi mostriamo un render che ipotizza quello che potrebbe essere il nuovo aspetto della vettura. Viene immaginato uno stile da fastback, un tipo di auto che va molto di moda al momento ma non si escludono ovviamente altre ipotesi come quella di una berlina coupè molto sportiva.