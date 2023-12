Nuova Alfa Romeo Giulia 2025: sarà prodotta a Cassino [RENDER]

Nuova Alfa Romeo Giulia debutterà nel corso del 2025. La berlina di segmento D è stata confermata per una seconda generazione. L’auto dunque continuerà ad avere un ruolo centrale nella gamma della casa automobilistica del Biscione che nel frattempo ha intenzione di trasformarsi in un brand premium globale facendo bene in mercati importanti come Stati Uniti e Cina.

Ecco come potrebbe apparire la nuova Alfa Romeo Giulia

A quanto pare la nuova Alfa Romeo Giulia sarà solo elettrica e sarà realizzata su piattaforma STLA Large. Ancora una volta la sua casa sarà l’Italia di conseguenza si pensa che la vettura continuerà ad essere prodotta come la prima generazione presso lo stabilimento Stellantis di Cassino. La notizia deve ancora essere confermata ufficialmente ma nei giorni scorsi dagli ambienti sindacali è giunta la voce che sarà proprio lo stabilimento sito a Piedimonte San Germano ad ospitare la produzione di questo atteso modello. Questo tra l’altro dovrebbe essere la stessa fabbrica in cui sarà realizzata anche la nuova Alfa Romeo Stelvio.

A proposito della nuova Alfa Romeo Giulia ci sono molte voci secondo cui il cambio di design potrebbe essere radicale. C’è chi pensa che l’auto possa trasformarsi in una sorta di hatchback wagon in stile Citroen C5 X o Peugeot 408 e chi invece pensa che possa diventare ancora più sportiva con le sembianze di una berlina coupé. E’ questa la suggestiva ipotesi del render che vi proponiamo in questo articolo realizzato dal designer e creatore digitale Sugar Design che immagina così la futura Giulia. Ricordiamo che l’auto avrà una gamma di motori ampia che andrà dai 350 cavalli della versione base fino ai circa 1.000 della quadrifoglio.