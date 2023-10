Alfa Romeo lancia una miniserie su TikTok per coinvolgere i suoi fan

Alfa Romeo ha deciso di sfruttare il potenziale di TikTok, la popolare piattaforma di social media, per avvicinare i suoi fan e attrarre nuovi potenziali clienti. Il marchio italiano ha infatti creato una miniserie di tre episodi dal titolo “The Alfa Switch”, che sarà disponibile sia su TikTok che su Instagram a partire dal 30 ottobre.

Nuova miniserie in tre episodi per Alfa Romeo su Instagram e Tik Tok

La miniserie racconta la passione per Alfa Romeo di due protagonisti, Roberto De Rosa e Francesco Aquila, che vivono la loro esperienza con il marchio in modo diametralmente opposto. Roberto è un amante della fotografia, dell’arte contemporanea e dei viaggi, e possiede una splendida Alfa Romeo Spider 81, un modello iconico che rappresenta la tradizione e la passione del passato del brand. Francesco è uno dei più famosi vincitori di Masterchef Italia e ha una predilezione per la nuovissima e innovativa Alfa Romeo Tonale Plug-in-Hybrid Q4, il simbolo del presente della casa milanese e il primo passo verso la transizione elettrica che mira a coniugare alte prestazioni con un basso impatto ambientale.

I due Alfisti si scambieranno le loro auto per un giorno, mettendosi alla prova con un veicolo che sembra incarnare uno spirito opposto a quello a cui sono abituati, ma che in realtà è figlio della stessa tradizione, della stessa cura per i dettagli e della stessa passione. Attraverso il loro confronto, emergeranno i valori, l’essenza e il DNA del marchio Alfa Romeo.

La miniserie si aprirà nella suggestiva cornice del Museo Storico Alfa Romeo ad Arese, dove i due protagonisti metteranno alla prova la loro autentica passione per il marchio. Gli episodi saranno caratterizzati da transizioni veloci e musica ritmata che richiamerà le atmosfere a cavallo tra l’R&B e l’elettronica. L’iniziativa del Biscione su TikTok nasce da una collaborazione iniziata nel 2022, che ora vede un’evoluzione in grado di coinvolgere tutti i suoi follower. Il target di riferimento sarà ampio dai giovani fino ai vecchi clienti.