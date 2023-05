Nuova Alfa Romeo 169: sarà così la berlina di lusso che sfiderà le tedesche? [RENDER]

Nuova Alfa Romeo 169 è il render di una futura ammiraglia dello storico marchio milanese. Il modello effettivamente è previsto per il 2027 anche se al momento non è ancora chiaro quale sarà il nome definitivo. Al momento le opzioni sono molte. Tra queste c’è chi parla di nuova GTV, chi di nuova 169 e chi pensa che alla fine il nome possa essere un altro. In ogni caso si dovrebbe trattare di un nome già apparso nella gamma di Alfa Romeo come anticipato dal CEO del Biscione Jean-Philippe Imparato che nei mesi scorsi ha detto che vuole recuperare per le future auto denominazioni storiche del marchio.

La nuova Alfa Romeo 169 che qui vi mostriamo in un render probabilmente realizzato dall’Intelligenza Artificiale è una delle auto più attese tra i numerosi nuovi modelli previsti per quanto riguarda il futuro di Alfa Romeo. L’auto dovrebbe essere sviluppata in America con l’obiettivo di avere successo proprio in quel mercato. Per il resto sappiamo che si tratterà di una berlina elettrica dal design molto sportivo lunga quasi 5 metri e completamente elettrica.

L’auto nascerà sulla piattaforma STLA Large e molto probabilmente sarà prodotta in Italia. Su questa auto si spera di avere qualche informazione in più già nel corso dei prossimi mesi quando Alfa Romeo dovrebbe fornire ulteriori chiarimenti su quelli che sono i piani per i prossimi anni.

Ricordiamo infatti che oltre ad una nuova Alfa Romeo 169, il Biscione lancerà in futuro un SUV compatto che arriverà nel 2024, le nuove generazioni di Giulia e Stelvio. Inoltre si vocifera del possibile arrivo di un SUV di segmento E e di una nuova Alfetta che tornerebbe nelle vesti di berlina di segmento C. Questi due ultimi modelli devono ancora essere confermati ufficialmente.