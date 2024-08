AC Cars riporta in vita l’iconica AC Cobra con la nuova Cobra GT Coupé, la prima coupé mai prodotta dall’azienda. Questa vettura trae ispirazione dalla ricca tradizione motorsport del marchio e sarà disponibile in una serie limitata. La nuova Cobra GT Coupé conserva i dettagli distintivi che l’hanno resa celebre nel tempo, ma introduce elementi innovativi come il tetto ispirato alla coupé A98 che gareggiò a Le Mans nel 1964.

Per celebrare questo lancio, AC Cars ha svelato alcuni dettagli della futura Clubsport Edition, che sarà prodotta in soli 99 esemplari. Dotata di un motore V8 da 810 CV, la Clubsport Edition promette prestazioni eccezionali, progettata per eccellere in pista. AC Cars la descrive come “estrema”, con una distribuzione del peso quasi perfetta e un peso totale inferiore a 1.450 kg.

Le dimensioni della GT Coupé sono impressionanti: 4.223 mm di lunghezza, 1.980 mm di larghezza e un passo di 2.568 mm. Il design classico della Cobra è immediatamente riconoscibile, con una fascia anteriore distintiva, un lungo cofano curvilineo e parafanghi posteriori prominenti.

Il nuovo tetto si integra armoniosamente con il design complessivo, creando una reinterpretazione moderna di una raffinata GT degli anni ’60. La parte posteriore si distingue per la caratteristica Kammtail, un elemento di design che migliora le prestazioni aerodinamiche, ispirato alla A98 e visto su auto come la Ferrari 296 e l’Aston Martin Valiant.

La GT Coupé promette di superare la velocità massima della roadster, che raggiunge i 278 km/h. Disponibile con trasmissione manuale a sei marce o automatica a 10 marce, la nuova coupé partirà da £325.000 (€381.825) più tasse, mantenendo la sua esclusività per gli appassionati più facoltosi.