Potenza, aerodinamica e stile si fondono in un capolavoro firmato NOVITEC, che trasforma la già esclusiva Ferrari SF90 XX Stradale in una vera opera d’arte da 1.060 cavalli. Grazie a interventi mirati sul motore V8 biturbo e una cura maniacale per i dettagli, questa supercar ibrida omologata per l’uso stradale raggiunge nuovi livelli di eccellenza.

Cavalleria mostruosa

Il cuore pulsante della trasformazione è il motore termico. Il V8 biturbo da 4 litri, che nella versione di serie sviluppa 797 cavalli, beneficia di un incremento di 30 cavalli grazie all’installazione di un impianto di scarico INCONEL ad alte prestazioni. Questo sistema, disponibile anche in acciaio inox, ottimizza il flusso dei gas combusti e migliora la dissipazione del calore, offrendo un ulteriore vantaggio per chi sceglie la versione placcata in oro 999, pensata per la massima efficienza termica.

Non solo prestazioni, ma anche estetica. La firma del tuner tedesco è evidente nei dettagli in fibra di carbonio a vista, che esaltano il carattere sportivo della vettura. Tra gli elementi distintivi spiccano le coperture degli specchietti retrovisori, un tocco di raffinatezza che non passa inosservato e contribuisce a rendere la Ferrari SF90 XX Stradale ancora più esclusiva.

Lo schema tecnico

Un altro aspetto fondamentale della trasformazione riguarda l’assetto. Le molle sportive NOVITEC abbassano l’altezza da terra di 25 millimetri, migliorando sia l’estetica che la dinamica di guida. A completare il quadro ci sono le ruote Vossen, cerchi forgiati sviluppati in collaborazione con il rinomato produttore. Disponibili in tre design e numerose varianti cromatiche, questi cerchi con misure differenziate – 20 pollici all’anteriore e 21 al posteriore – sottolineano ulteriormente la silhouette aggressiva della supercar.

Gli interventi non si fermano all’esterno. Anche l’abitacolo è oggetto di una personalizzazione accurata. NOVITEC offre una gamma pressoché illimitata di opzioni per i materiali e le colorazioni, consentendo ai proprietari di creare un ambiente interno su misura, in linea con i propri gusti e desideri. Questa attenzione ai dettagli si traduce in un’esperienza di guida che combina lusso e sportività in modo unico.

Il risultato finale è una Ferrari SF90 XX Stradale che mantiene l’eleganza intrinseca del design originale di Maranello, ma con un carattere ancora più audace e prestazioni potenziate. Un capolavoro che dimostra come, anche partendo dall’eccellenza, ci sia sempre spazio per raggiungere nuove vette.