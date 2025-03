1109 cavalli, 2,4 secondi per raggiungere i 100 km/h e oltre 340 km/h di velocità massima. Questi sono i numeri straordinari della nuova Ferrari SF90 Spider elaborata da Novitec tuning, che ha trasformato la già potente supercar ibrida di Maranello in un autentico capolavoro di ingegneria e design.

Ferrari SF90, livrea in total black

Il celebre preparatore tedesco ha realizzato una versione total black della spider, spingendo le sue prestazioni oltre i confini della produzione di serie. L’intervento si è concentrato principalmente sul propulsore biturbo V8 da 4 litri, sottoposto a una meticolosa messa a punto. Grazie a mappature dedicate e all’aumento della pressione di sovralimentazione, la potenza è stata incrementata di 109 CV rispetto al modello originale, portando la vettura a nuovi livelli di eccellenza.

Non solo meccanica, ma anche estetica. Novitec tuning ha scelto un approccio sobrio ma d’impatto, eliminando gli sfoghi d’aria anteriori per snellire la carrozzeria. L’assetto ribassato e i cerchi Vossen da 21 pollici enfatizzano la natura sportiva della vettura. Inoltre, per mantenere la praticità nell’uso quotidiano, è stato integrato un sistema di sollevamento anteriore che consente di aumentare la distanza dal suolo di 40 mm quando necessario.

Le modifiche alla supercar

Le modifiche aerodinamiche, sviluppate con l’ausilio della galleria del vento, includono un kit in fibra di carbonio che migliora la deportanza e la stabilità, senza sacrificare l’eleganza del design originale di Flavio Manzoni. Sul posteriore spiccano estrattori maggiorati e terminali di scarico da 112 mm con finiture in carbonio, un dettaglio che sottolinea ulteriormente l’anima prestazionale della vettura.

L’impianto di scarico, disponibile sia in versione standard che con valvole a controllo attivo, è stato riprogettato per esaltare le prestazioni e regalare un sound ancora più coinvolgente. Gli interni, completamente personalizzabili, offrono materiali pregiati che riflettono l’esclusività di questa speciale versione.

Il risultato finale è un’interpretazione audace ma rispettosa della supercar ibrida, che ne esalta il carattere senza tradire l’anima originale. Questa versione della Ferrari SF90 Spider dimostra come sia possibile superare i limiti mantenendo intatta l’eleganza tipica del marchio Ferrari, confermandosi una delle massime espressioni delle prestazioni auto sportive.