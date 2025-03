Chi non ha mai sognato di guidare una Ferrari SF90 Stradale? Un desiderio che si è trasformato in un costoso incubo per un DJ di Bielefeld, 44 anni, in Germania, che ha distrutto la supercar da 440.000 euro durante un test drive. Fortunatamente, non ci sono state conseguenze per le persone coinvolte.

L’incidente della Ferrari

L’episodio si è verificato domenica pomeriggio sull’autostrada A33, nei pressi di Stukenbrock. Il DJ, accompagnato dal venditore dell’auto, ha perso il controllo del veicolo mentre tentava una manovra azzardata in fase di immissione in autostrada, terminando la corsa contro il guardrail centrale. Miracolosamente, entrambi gli occupanti sono usciti incolumi dall’abitacolo.

La vettura protagonista dell’incidente non era una Ferrari qualsiasi, ma la SF90 Stradale, un capolavoro tecnologico ibrido plug-in. Con i suoi 1.001 cavalli di potenza, accelera da 0 a 100 km/h in appena 2,5 secondi e raggiunge i 200 km/h in meno di 6 secondi. Prestazioni che richiedono esperienza e competenza per essere gestite in sicurezza.

Un patrimonio gettato alle ortiche

L’autostrada è stata temporaneamente chiusa per circa un’ora per consentire la rimozione dei rottami. Una squadra specializzata ha operato con particolare attenzione al raffreddamento della batteria per prevenire incendi, mentre il traffico è stato deviato sulla corsia d’emergenza.

Questo episodio mette in evidenza quanto possa essere insidiosa la guida di una supercar per chi non è abituato a gestire simili livelli di potenza. La Ferrari SF90 Stradale, fiore all’occhiello della casa di Maranello, richiede infatti una preparazione specifica che va ben oltre le normali capacità di guida.

Fortunatamente, nessun altro automobilista è rimasto coinvolto nell’incidente. Tuttavia, il danno economico è stato ingente: la vettura, che era in vendita per quasi 440.000 euro, è stata completamente distrutta, rendendo impossibile qualsiasi prospettiva di commercializzazione futura.