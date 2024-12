La McLaren 750S, una delle ultime icone della casa britannica a motore a combustione interna pura, trova una nuova dimensione grazie a Novitec. Il tuner tedesco, famoso per spingere al limite il lusso e la performance, ha ideato un pacchetto esclusivo che porta questa supercar a nuovi livelli di eccellenza tecnica ed estetica.

Design aerodinamico e personalizzato

Gli aggiornamenti di Novitec partono da componenti aerodinamici ottimizzati in galleria del vento, realizzati in carbonio a vista o forgiato. Questi dettagli non solo migliorano l’estetica, ma incrementano le prestazioni aerodinamiche, garantendo maggiore stabilità alle alte velocità. I cerchi in lega, sviluppati in collaborazione con Vossen, aggiungono un tocco unico: disponibili in 72 colori, con finiture lucide o spazzolate, esaltano la silhouette aggressiva della vettura.

Prestazioni estreme: oltre ogni limite

Sotto il cofano, il V8 biturbo da 4.0 litri subisce un potenziamento significativo grazie al sistema N-Tronic. Con tre livelli di upgrade disponibili, il motore raggiunge il picco di 840 CV e 889 Nm di coppia, permettendo uno scatto fulmineo da 0 a 100 km/h in soli 2,6 secondi e una velocità massima di 336 km/h. Il nuovo sistema di scarico Novitec Race, disponibile anche in materiali pregiati come l’Inconel placcato in oro 999, contribuisce a un sound inconfondibile, sottolineando l’anima sportiva della vettura.

L’abitacolo della 750S by Novitec riflette una cura artigianale senza precedenti. Pelle e Alcantara vengono lavorate su misura per soddisfare i gusti più esigenti, offrendo un’esperienza di lusso che si adatta perfettamente all’unicità di ogni proprietario.

Assetto rivisitato e innovazioni tecniche

Le modifiche includono anche molle sportive che abbassano l’assetto di 25 mm, migliorando la tenuta di strada e il feeling di guida. Ulteriori dettagli aerodinamici, come inserti in carbonio per fari e specchietti, insieme a spoiler e diffusori posteriori, completano il quadro di questa trasformazione unica.

Con un prezzo di partenza per la McLaren 750S di oltre 293.000 euro, le modifiche Novitec rappresentano un investimento per pochi eletti. Tuttavia, per chi cerca il massimo in termini di prestazioni e personalizzazione, questa è la supercar definitiva.