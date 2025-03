Waze lancia una nuova e rivoluzionaria funzionalità che consente di visualizzare le indicazioni di navigazione direttamente sul quadro strumenti digitale delle auto compatibili, segnando un importante progresso per la sicurezza stradale. L’aggiornamento alla versione 5.4, disponibile per tutti gli utenti Android e iOS, ridefinisce l’esperienza di guida e navigazione.

La scoperta di questa innovazione arriva da un utente della community Reddit, che ha dimostrato come le informazioni possano essere trasferite dallo schermo centrale dell’auto al cruscotto digitale. Grazie all’integrazione con Android Auto e CarPlay, la funzionalità è utilizzabile indipendentemente dal sistema operativo dello smartphone.

Tuttavia, questa innovazione non è accessibile a tutti: è necessario possedere un veicolo dotato di strumentazione digitale configurabile. I test iniziali hanno coinvolto diversi marchi di prestigio come BMW, Ford, Volvo, Polestar e Chevrolet, dimostrando l’efficacia del sistema. Gli automobilisti possono ora passare tra diverse applicazioni di navigazione direttamente dal quadro strumenti.

Le informazioni essenziali, come il percorso da seguire, le indicazioni per le svolte e il tempo stimato di arrivo, vengono mostrate sul display del cruscotto. Tuttavia, alcune funzionalità social tipiche di Waze, come la segnalazione di ostacoli o incidenti, rimangono disponibili solo tramite lo schermo dell’infotainment.

Questa novità rappresenta un passo significativo nel miglioramento della sicurezza stradale, permettendo ai guidatori di concentrarsi sulla strada pur consultando le indicazioni di navigazione. Ciò è particolarmente utile durante la guida in zone sconosciute o in condizioni di traffico intenso.

L’adozione di questa tecnologia auto da parte di diversi costruttori evidenzia una crescente tendenza verso la digitalizzazione nel settore automobilistico. Con il rapido avanzamento tecnologico, è probabile che funzionalità simili diventino presto uno standard per tutti i veicoli dotati di strumentazione digitale.