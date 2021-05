Una nonna che corre con una Porsche 911 GT3 RS? Sì, a Monza [Video]

Il video odierno mostra l’azione in pista di una “nonna” che guida a tutto gas la sua Porsche 911 GT3 RS sul circuito di Monza. Non capita spesso di vedere una signora di una certa età danzare tra i cordoli, con una grinta da fare invidia a tanti giovani rampanti.

Le scene immortalate dal filmato hanno preso forma durante il Kunoschaer Track Day, che ha portato diverse supercar nel tempio italiano della velocità. Guardando le immagini, non si fatica a comprendere come la bella signora, di cui non conosciamo le cifre anagrafiche, abbia una grande confidenza con le auto potenti e con la guida in circuito. Non si può escludere che, in passato, abbia avuto una carriera sportiva. Il feeling è quello giusto.

Compagna d’avventura, come già scritto, è stata a Monza una Porsche 911 GT3 RS, modello sportivo di grandi qualità, che garantisce la massima sicurezza dinamica. Si tratta di un fiore all’occhiello della collezione più iconica della casa di Stoccarda. Questa variante della 911, molto amata dagli appassionati, incarna lo spirito più audace del marchio, nel rispetto dei valori chiave di una sigla ricca di significato.

La spinta è affidata a un motore boxer aspirato da 4 litri e 6 cilindri, che eroga una potenza massima di 520 cavalli. Il suo telaio, specifico per l’impiego fra i cordoli, regala una comportamento dinamico di taglio chirurgico. L’alettone posteriore fisso è un chiaro segno del suo vigore operativo, accompagnato da un sound autentico, che si può apprezzare bene nel video.

Il passaggio da 0 a 100 km/h viene coperto in 3.2 secondi, mentre la velocità massima della Porsche 911 GT3 RS si spinge a quota 312 km/h. Numeri da brivido, che non mettono certo paura alla “nonna” protagonista del video. Se non ci credete, date un’occhiata ai fotogrammi. A proposito: se con con la vostra sportiva doveste trovarvi al fianco una signora coi capelli bianchi, su una supercar, non pensiate di avere vita facile.