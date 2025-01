Smart, sotto la guida del gruppo cinese Geely, continua a ridefinire la propria identità. Dopo l’addio alla celebre ForTwo e l’introduzione dei modelli completamente elettrici #1 e #3, il marchio stupisce ancora con il debutto della sua prima auto Plug-in Hybrid: la nuova Smart #5.

Smart #5, presto anche plug-in

Questo modello segna una svolta significativa per il brand, che in passato aveva dichiarato l’intenzione di rimanere esclusivamente focalizzato sulle auto elettriche. Tuttavia, le difficoltà di vendita dei veicoli a zero emissioni in Europa negli ultimi anni hanno spinto Smart a scegliere una soluzione intermedia. La Smart #5 si propone come un’auto ibrida, combinando un motore termico con uno elettrico, una mossa strategica per rispondere alle sfide di un mercato in evoluzione.

Dal punto di vista tecnico, la Smart #5 potrebbe essere sviluppata su una variante della piattaforma SEA, progettata per veicoli elettrici, oppure su una versione modificata della piattaforma GEA, dedicata ai veicoli ibridi. Sebbene i dettagli ufficiali non siano ancora stati divulgati, si ipotizza che il sistema ibrido includa un motore a benzina a quattro cilindri da 1.5 litri per la trazione anteriore, affiancato da un motore elettrico posteriore. Insieme, i due propulsori potrebbero offrire una potenza complessiva superiore ai 200 CV.

La capacità della batteria 800 V rimane un’incognita, ma alcune indiscrezioni suggeriscono che questa tecnologia potrebbe essere adottata per garantire tempi di ricarica notevolmente ridotti. Tale caratteristica si allinea con le tendenze emergenti nel settore, dove le soluzioni a 800 V stanno diventando uno standard per una ricarica rapida ed efficiente.

Il lancio sul mercato

Il lancio della Smart #5 come Plug-in Hybrid rappresenta un momento cruciale per il marchio, che cerca di rispondere alle esigenze del mercato senza rinunciare alla propria visione di sostenibilità. In attesa di ulteriori dettagli tecnici e specifiche ufficiali, questa nuova proposta potrebbe rivelarsi una scelta ideale per chi desidera un’auto versatile, capace di unire la praticità del motore termico con i vantaggi ecologici della propulsione elettrica.

Non resta che attendere per scoprire come Smart posizionerà la Smart #5 sul mercato e se questa nuova strategia sarà in grado di conquistare il pubblico.