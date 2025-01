Geely e Mercedes-Benz hanno recentemente annunciato un’importante revisione delle loro strategie per il marchio Smart, che si allontana dalla visione originaria di una produzione esclusivamente elettrica. Questo cambiamento strategico segue la decisione di Lotus, altro brand di proprietà di Geely, di integrare tecnologie ibride nei suoi modelli futuri, ampliando così l’offerta per i consumatori.

Quello che bolle in pentola tra Smart e Lotus

Il nuovo SUV Smart #5, atteso nei mercati europei nel 2025, sarà disponibile sia in versione completamente elettrica che in una variante plug-in hybrid, prevista per il 2026. La versione elettrica, basata su architetture avanzate da 400V e 800V, offrirà potenze tra 335 e 416 CV, con batterie da 76kWh e 100kWh che garantiranno un’autonomia fino a 460 miglia secondo il ciclo WLTP.

Questa diversificazione di Smart si inserisce in un contesto più ampio che coinvolge anche Lotus. Durante il Guangzhou Motor Show, il CEO di Lotus, Feng Qingfeng, ha presentato la tecnologia ‘Super Hybrid’, una soluzione innovativa che combina motori a combustione turbo, motori elettrici e sistemi di ricarica ultrarapida. Questa tecnologia consentirà di raggiungere autonomie complessive fino a 680 miglia, posizionando i nuovi modelli come opzioni altamente competitive nei mercati di Cina, Stati Uniti e Regno Unito.

Tra i modelli di Lotus che adotteranno questa tecnologia figurano l’Eletra SUV e la berlina Emeya, insieme a un futuro SUV compatto atteso per il 2025. Interessante è anche l’accenno a sistemi di estensione dell’autonomia, dove il motore a combustione interna funge da generatore per alimentare il sistema elettrico, anziché fornire trazione diretta alle ruote.

Geely, altre novità ibride

In parallelo, Zeekr, un altro marchio del gruppo Geely, ha annunciato il lancio di tre nuovi modelli plug-in hybrid nel 2025, inclusa una SUV di punta. Questo sottolinea l’intenzione di Geely di espandere la propria offerta al di là dei veicoli puramente elettrici, rispondendo alle esigenze diversificate del mercato globale.

Questi sviluppi evidenziano un trend crescente nel settore automobilistico: il ritorno alle tecnologie ibride come soluzione transitoria verso una mobilità più sostenibile. Questo approccio offre maggiore flessibilità ai consumatori e affronta le sfide infrastrutturali ancora presenti in molte regioni del mondo.