Un caso che ha suscitato l’attenzione delle forze dell’ordine è quello della Ferrari F8 Tributo, un’auto dal valore di circa 400 mila euro, noleggiata e poi scomparsa senza lasciare traccia. L’episodio, avvenuto a settembre 2024, ha coinvolto un 32enne pugliese, arrestato con l’accusa di aver agito per conto di un’organizzazione criminale.

La supercar è sparita

Il veicolo, noleggiato presso un’agenzia bolognese a Rimini, è stato localizzato per l’ultima volta a Cerignola, in provincia di Foggia, prima che il sistema GPS smettesse di trasmettere. Gli investigatori sospettano che l’auto sia stata smontata per la vendita dei componenti o trasferita all’estero, nascosta in un garage europeo.

L’indagine, condotta dai carabinieri del Norm di Rimini e coordinata dal PM D.E. le iniziali, ha rivelato come il sospettato utilizzasse un metodo ben rodato: sfruttare il noleggio auto per sottrarre veicoli di pregio con sistemi di sicurezza vulnerabili. Attraverso intercettazioni e pedinamenti, è stato accertato che il 32enne operava come intermediario per un’organizzazione criminale, incaricato di noleggiare automobili di lusso e consegnarle ai complici a Cerignola.

Tentativo di estorsione

Un elemento cruciale dell’inchiesta è stato il comportamento dell’indagato, che ha più volte contattato il proprietario dell’agenzia per fissare appuntamenti per la restituzione del veicolo o per richiedere denaro, senza mai presentarsi. Questo atteggiamento ha configurato un tentativo di estorsione.

La gravità della situazione ha spinto il giudice R.C. le iniziali ad accogliere la richiesta del PM, imponendo al sospettato l’obbligo di dimora a Pescara, mentre le indagini continuano per individuare altri membri della rete criminale e approfondire le ramificazioni del traffico di auto di lusso.

Questo episodio mette in luce l’evoluzione del mercato nero delle automobili di pregio, dove tecniche sofisticate vengono impiegate per aggirare i controlli e trarre profitto da veicoli o componenti di alto valore. Tuttavia, la Ferrari F8 Tributo rimane al momento irreperibile, mentre gli sforzi investigativi proseguono per recuperare il veicolo e smantellare l’organizzazione.