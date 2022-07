Nissan Skyline GT-R R33: in vendita un esemplare con soli 1600 km

La Nissan Skyline GT-R è un mito dell’automobilismo, una vettura che si è costruita una fama e un’aura di maestosità grazie a molteplici fattori, che vanno dal grande schermo ai videogiochi. La versione R33 comincia a essere datata e molto rara, per questo la sua valutazione è salita vertiginosamente ed è divenuto un pezzo ambito per i vari collezionisti di sportive nipponiche. Un esemplare del 1995 con soli 1.590 chilometri, oltre a un’eccentrica carrozzeria viola (Midnight Purple), è in vendita negli a Monterey, in California.

Un motore sei cilindri

Sotto al cofano trova alloggio un motore sei cilindri in linea da 2,6 litri che nella sua versione di fabbrica produceva ben 276 CV, ma probabilmente questa cifra andrà rivista perché non è da escludere che sia stato aggiunto un po’ di pepe in più. A supporto del motore c’è un cambio manuale a cinque marce e uno speciale sistema di trazione integrale.

Un colore speciale

Trovare una vettura del genere di per sé è cosa rara, ma ancora più difficile è scovarla in uno stato di perfetta conservazione e in condizioni originali. Il valore aggiunto, però, è proprio il suo colore. Il Midnight Purple è forse la tonalità più desiderabile che si possa sperare di incontrare su un’auto in questo stato. È ampiamente venerata come una delle vernici più preziose, insieme alla Millennium Jade, che gli acquirenti di Skyline GT-R sognano di avere con grande ardore.

Nissan Skyline GT-R R33: il prezzo

Queste auto sportive possono essere comprate dappertutto a un prezzo che si aggira intorno ai 49.000 euro, ma in questo caso la quotazione potrebbe arrivare ben oltre i 100.000 euro. Per aggiudicarsela, bisogna partecipare all’asta dell’evento Monterey di RM Sotheby’s che si svolgerà dal 18 al 20 agosto. Per tutti gli appassionati di questo tipo di veicoli può essere una grande occasione, mettersi nel garage un’auto simbolo di Gran Turismo vale tutto il prezzo richiesto.