Nissan Silvia: allo studio una nuova versione elettrica

Nissan Silvia è un nome che ha lasciato il segno nella storia di Nissan, ed è uno dei modelli della Casa nipponica che possiede uno dei gruppi di fans più numeroso in assoluto. Silvia è un’etichetta che non può lasciare indifferenti, per questo motivo i vertici di Nissan stanno pensando di far tornare sul mercato questa macchina, ma con una nuova veste e soprattutto con un motore elettrico, come vuole la maggiore tendenza del momento. A qualcuno questa cosa potrebbe non piacere, tuttavia potrebbe essere anche la chiave giusta per fare la breccia in tantissime persone.

Richiamo al passato

I richiami al mondo automobilistico del passato sono in voga in questo momento, Matthew Weaver, vicepresidente di Nissan Design Europe, è stato designato per riprendere la Silvia CSP311 degli anni ’60 e darle un’interpretazione moderna, come una coupé elettrica per il domani. Dalle immagini emergono le somiglianze tra l’originale e il lavoro compiuto da Weaver, infatti entrambe hanno una linea che corre lungo la carrozzeria e una linea del tetto simile.

Il doppio faro dell’originale è stato ripreso, ma la versione EV ha un tocco più futuristico. Le linee sono state ripulite e la griglia dell’originale è stata tolta. I fanali posteriori sono più eleganti e i passaruota squadrati nascondono parzialmente la parte superiore di ogni ruota. I montanti anteriori oscurati creano l’effetto di un tetto galleggiante.

Genesi del design

Weaver ha raccontato come si più facile creare delle auto elettriche, poiché i componenti di un veicolo elettrico sono molto diversi da quelli di un’auto con un motore a combustione interna, la confezione è diversa e questo consente una maggiore libertà durante la stesura di nuovi progetti. I progettisti, in passato, dovevano lavorare in tandem con gli ingegneri per trovare soluzioni per componenti come un tubo di scarico e radiatori.

La Silvia immaginata qui è più spaziosa di quanto le sue dimensioni compatte possano far credere. Nissan, nel frattempo, sta cercando di ricreare l’allure e la personalità dei suoi veicoli sportivi del passato per trasferirli alla nuova generazione di auto elettriche del Marchio.