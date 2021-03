Nissan Qashqai N-Tec Start: la prova su strada

La Nissan pensa agli automobilisti italiani con una versione ad hoc della Qashqai denominata N-Tec Start, un allestimento che punta molto sui contenuti e sul rapporto qualità/prezzo. L’abbiamo guidata con il 1.3 turbo benzina che garantisce un certo brio ed offre un buon comfort di marcia grazie all’accoppiamento con il cambio automatico a 7 rapporti.

Esterni: con qualche tocco estetico è ancora al passo con i tempi

La linea della Qashqai è ancora accattivante nonostante la seconda generazione del crossover giapponese sia sul mercato da diverso tempo. La variante N-Tec Start però aggiunge elementi che conferiscono ulteriore personalità al modello, come i cerchi in lega wind da 19 pollici di colore nero che si accoppiano alla perfezione con le barre portatutto e le calotte dei retrovisori dalla stessa tonalità. Il look sportiveggiante è enfatizzato anche dai fari bruniti e dalla griglia V-motion nera. Completa il quadro dei cambiamenti estetici il badge sul portellone posteriore.

Interni: spaziosa e ben dotata

Se la plancia non è cambiata più di tanto, con lo schermo touch da 7 pollici posizionato più in basso rispetto a quanto avviene sulle concorrenti dell’ultima ora, la presenza della radio DAB, e la compatibilità con gli smartphone ne svelano una dotazione tecnologica attuale. Inoltre, per non incorrere in distrazioni quando si è al volante, ci sono i comandi vocali, e non manca il sistema in grado di rilevare la segnaletica stradale durante la marcia. Lo spazio è sempre abbondante e le finiture in linea con gli standard di un’auto che è stata per diversi anni il riferimento nella sua categoria.

Al volante: assetto giusto e diversi ADAS di serie

Sicura con tanti ADAS di serie come la frenata automatica d’emergenza con riconoscimento pedoni, il sistema che segnala l’abbandono involontario della corsia, e gli abbaglianti automatici, la Nissan Qashqai è sempre piacevole da guidare grazie ad una buon telaio, ad un assetto ben calibrato e ad un comfort di alto livello. Il 1.3 sovralimentato da 160 CV le regala anche uno spirito spigliato anche per via del cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti che lo aiuta a distendersi al meglio sfruttando nella maniera più idonea i 270 Nm di coppia massima. Ma il consiglio è quello di non essere troppo insistenti con il pedale dell’acceleratore se si vogliono ottenere medie di circa 15 km/l come quelle che abbiamo potuto riscontrare durante il test. Comunque, sappiate che per scattare da 0 a 100 km/h impiega meno di 10 secondi e che la velocità massima sfiora i 200 km/h.

Prezzo: 30.000 euro tutto compreso

Per averla, promozioni a parte, bisogna considerare una spesa di 30.000 euro, ma si tratta di un prezzo giusto in considerazione della qualità dell’auto in questione e della dotazione di serie.