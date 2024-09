Il Nissan Patrol 2024 non è solo il SUV più imponente della casa giapponese, ma anche il più raffinato e tecnologicamente avanzato. Giunto alla sua settima generazione, il Patrol sfoggia un design squadrato e imponente, con una griglia frontale a V di grandi dimensioni e un’illuminazione LED distintiva. Tra le novità estetiche spiccano i cerchi in lega da 22″ e una gamma di sette colori, con quattro opzioni bicolore.

Destinato inizialmente al mercato del Medio Oriente, il nuovo Patrol potrebbe in seguito approdare anche in Europa. All’interno, lussuosi sedili in pelle trapuntata e lavorazioni artigianali offrono un’esperienza di comfort elevata, grazie anche alle regolazioni elettriche. La plancia è dominata da un ampio display da 28,6 pollici, affiancato da due schermi da 14,3 pollici per la strumentazione digitale e l’infotainment.

L’abitacolo è arricchito da luci ambientali con 64 colori e un tetto panoramico che si estende per tutta la lunghezza del veicolo. Il sistema NissanConnect 2.0 debutta sul Patrol con Google Built-in, integrando navigazione avanzata, protezione dei dati e gestione dell’infotainment. Di serie è presente anche il sistema di assistenza alla guida ProPilot di Livello 2, mentre una telecamera sotto la scocca aiuta a rilevare ostacoli, visualizzabili sugli schermi di bordo.

La configurazione interna include una terza fila di sedili, permettendo di ospitare fino a sette persone. I sedili della terza fila si abbassano elettricamente, creando uno spazio di carico piatto ideale per oggetti voluminosi. Nissan ha dichiarato che il volume interno è aumentato del 30% rispetto al modello precedente, ma le misure esatte saranno svelate al lancio in Medio Oriente il 1° novembre.

Sotto il cofano, la nuova generazione abbandona il motore V8 a favore di due V6: un 3.8 aspirato da 316 CV e 386 Nm di coppia e un 3.5 biturbo che eroga 425 CV e 700 Nm di coppia. Entrambi i motori sono abbinati a un cambio automatico a 9 marce e alla trazione integrale permanente. Le sospensioni pneumatiche regolabili e le sei modalità di guida disponibili completano l’offerta tecnologica, rendendo il nuovo Patrol un SUV versatile e pronto ad affrontare qualsiasi terreno.