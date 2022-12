Nissan GT-R, la nuova generazione sarà elettrificata

La Nissan GT-R (sigla di progetto R35), erede della mitica Skyline GT-R e soprannominata Godzilla, è una supercar dura e pura che ha lasciato un segno indelebile nei cuori dei più sportivi, grazie ad un feeling di guida che poche auto del suo calibro riesco a regalare. Purtroppo, le sempre più stringenti norme anti-inquinamento europee hanno tagliato fuori dal Vecchio Continente questo iconico modello che continua però ad essere distribuito fuori dai nostri confini.

Nissan GT-R: in arrivo entro il decennio

Dalla Nissan però è arrivata una ottima notizia: l’erede di Godzilla arriverà nel prossimo futuro in Europa – si parla di una data entro questo decennio – e vanterà una meccanica ibrida (benzina-elettrico) che le permetterà di soddisfare le normative europee.

Nissan GT-R: la nuova confermata da Takao Katagiri

La notizia è stata confermata direttamente dal CEO di Nismo (la divisione sportiva della Casa nipponica), Takao Katagiri, in occasione di un’intervista rilasciata al magazine inglese specializzato “Autocar”. Il manager giapponese ha dichiarato che la nuova generazione della Nissan Gt-R sarà un’auto “estremamente eccitante” e che arriverò nei prossimi anni sui mercati giapponese, americano ed europeo.

Motore elettrificato

La nuova GT-R non avrà riferimenti alla Casa madre Nissan, ma sfoggerò esclusivamente il brand Nismo, sottolineando in questo modo la sua peculiarità sportiva. Secondo le prime indiscrezioni, la vettura monterà un powertrain ibrido turbo compresso (probabilmente plug-in), che gli garantirà il rispetto della futura normativa euro 7. In molti si sono chiesti perché per la futura GT-R, Nissan non abbia pensato direttamente ad una meccanica 100% elettrica. A questa domanda, la Casa giapponese ha risposto che per assicurare elevatissime prestazioni, la GT-R avrebbe bisogno di batterie allo stato solido, ovvero una tecnologia che sarà disponibile soltanto fra molti anni.

Le attuali sportive Nissan via dall’Europa

Come anticipato in precedenza, la GT-R è stata ritirata dai mercati europei all’inizio del 2022 a causa delle sue emissioni e per lo stesso motivo la nuova Nissan Z non viene importata in Europa. Per questo motivo un powertrain ibrido plug-in potrebbe rivelarsi la soluzione ideale e anche a lunga portata. Nel frattempo, l’attuale GT-R venduta al di fuori dell’Europa dovrebbe presto ricevere un aggiornamento sia a livello estetico che per quanto riguarda il telaio e la meccanica.