Quando Nissan e Italdesign decisero di collaborare su una serie limitata della super car di Yokohama, la GT-R, decisero anche di costruire solo 50 esemplari di questo modello molto speciale denominato Niissan GT-R 50. Per i fortunati allora in possesso di un milione di euro da spendere, ma non così fortunati da ottenere uno slot di costruzione, ora ci sono buone notizie visto che un esemplare di quella serie è stato messo in vendita.