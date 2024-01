Nissan GT-R elettrica: potrebbe arrivare entro il 2030

Una nuova Nissan GT-R elettrica? Se fino a qualche tempo sembrava difficile ipotizzare il suo ritorno, sembra invece che sia abbastanza probabile che entro il 2030 vedremo un’auto di questo tipo nella gamma della casa automobilistica giapponese. Durante il Japan Mobility Show dello scorso ottobre, Nissan ha anticipato la prospettiva di un’auto all’avanguardia. Ciò è avvenuto con la concept Hyper Force che ha catturato l’attenzione a Tokyo grazie al suo design eccezionale e la dichiarazione di 1.341 cavalli di potenza. Dotata di motori sia anteriori che posteriori, trazione integrale, porte ad apertura a farfalla e un logo GT-R pixelato.

Una nuova Nissan GT-R elettrica? “Un sogno lucido e tangibile”

Adesso però il direttore del design del programma aziendale di Nissan ha suggerito che questo affascinante concetto potrebbe svilupparsi in un modello di produzione entro il 2030. Insomma pare proprio che una Nissan GT-R elettrica sia un qualcosa di concreto per il futuro del brand. Parlando con Autocar, Giovanny Arroba ha descritto la Hyper Force come un “sogno audace ma concreto, realizzabile entro la fine del decennio”.

Ha spiegato che “le forme, le proporzioni e la disposizione non si basano esclusivamente sulla fantasia”. Riguardo al feedback ricevuto da Nissan dopo la presentazione del concept, le opinioni sono divergenti. Alcuni hanno suggerito che la prossima supercar dovrebbe conservare un motore a combustione, mentre altri hanno reagito in modo “abbastanza positivo” all’idea di una configurazione completamente elettrica.

Arroba non ha specificamente menzionato la GT-R per nome quando ha parlato delle implicazioni del concept Hyper Force. Ha sottolineato che il logo sulla concept car era intenzionalmente sfocato e che rivelarlo avrebbe quasi confermato l’intenzione di produrre il veicolo. Vedremo dunque se davvero una Nissan GT-R elettrica si farà entro il 2030.