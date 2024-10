Nissan cresce nel 2024: il successo dei suoi SUV

Nei primi nove mesi del 2024, Nissan continua la propria ascesa in termini di volumi e quota di mercato. Sono oltre 30.500 le unità immatricolate (PC+LCV), pari a un +5% anno su anno, circa il doppio rispetto alla media del mercato che nello stesso periodo segna un +2,6%. Cresce anche la quota di mercato di Nissan in Italia che si attesta al 2,3% (+0,1 punti vs gennaio/settembre 2023). Le performance di Nissan Italia, che hanno il segno positivo da oltre tre anni e si mantengono superiori a quelle del mercato, stanno ottenendo ulteriore slancio dai nuovi Juke, Qashqai e X-Trail presentati nei mesi scorsi e già presso la rete di concessionari.

La spinta dei SUV

La gamma di crossover/SUV e LCV continua a sostenere la crescita Nissan. Da gennaio a oggi, sono oltre 8.900 le unità di Nissan Juke vendute, in crescita del 15% rispetto al 2023, supportate dalla nuova versione presentata a febbraio e caratterizzata da un nuovo infotainment, nuova strumentazione di bordo e nuove tecnologie di assistenza alla guida, oltre a un nuovo design degli interni, materiali e finiture di qualità superiore, proposta allo stesso prezzo della versione precedente.

Nissan Qashqai con circa 15.000 unità vendute in nove mesi uguaglia le performance del 2023, consolidando la sua posizione sul podio dei modelli C-SUV più venduti in Italia da inizio anno e nella Top 10 del C-SUV più venduti a settembre. Il successo di Qashqai è legato a e-POWER, il propulsore elettrificato che non ha eguali nel mercato automobilistico. Con un motore elettrico che muove le ruote e un motore termico che produce energia, e-POWER è apprezzato dai clienti per il piacere di guida tipico delle vetture elettriche e per i bassi consumi, potendo percorrere più di 1.000 km con un pieno di benzina. E nelle vendite di Qashqai a cliente privato il peso delle versioni e-POWER ha raggiunto circa il 60%.

Per Nissan X-Trail, sono circa 3.000 le unità vendute, in crescita del 40% rispetto allo scorso anno e la vettura si conferma al nono posto tra i modelli D-SUV più venduti nel periodo gennaio/settembre. Da settembre, Nissan X-Trail è disponibile con due opzioni di motorizzazione, con il nuovo motore Mild Hybrid benzina da 1.5 litri, 163 CV di potenza e 300 Nm di coppia che si affianca al propulsore e-POWER. Nissan amplia così l’offerta del suo crossover pensato per la famiglia e per l’avventura e lo fa con una soluzione ancora più accessibile. Infatti, le nuove versioni di X-Trail Mild Hybrid con trazione 2WD, con opzione 5 o 7 posti sono offerte con prezzi a partire da 38.300 euro.

Nissan, una strategia che funziona

Crescono anche le vendite del crossover coupé elettrico Ariya, icona del design e della tecnologia Nissan, con volumi più che raddoppiati (+134%) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E grazie agli ecoincentivi Nissan, con sconti fino a 11.000 euro, Ariya è ancora più accessibile con prezzi a partire da 31.500 euro. Ottimi risultati per l’intera gamma Nissan di veicoli commerciali leggeri. Con 1.082 unità vendute (+17% vs 2023) Townstar si conferma nella Top 10 degli MPV più venduti da inizio anno. Sono 746 le unità Primastar (+42% vs 2023) e 898 le unità Interstar (+93% vs 2023) vendute nei nove mesi. Molto apprezzate anche le versioni elettriche di Townstar e Interstar, i mezzi ideali per le attività in città e le consegne dell’ultimo miglio.

Per quanto riguarda le due maggiori tendenze nel mercato italiano, ovvero le vendite di modelli crossover e modelli elettrificati, si rileva che nei primi nove mesi dell’anno il peso dei crossover sul totale vendite Nissan è pari al 95%, mentre quello dei modelli elettrificati è pari a 85%. Percentuali nettamente superiori ai valori medi di mercato che si attestano rispettivamente al 51% e 48%.