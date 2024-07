Nel 2024, in coincidenza con il 40° anniversario del marchio NISMO, Nissan riporta in Europa la sua divisione sportiva. Questo ritorno segna l’introduzione della nuova Ariya NISMO, il primo modello completamente elettrico della linea, disponibile sul mercato europeo. Ariya NISMO rappresenta un connubio perfetto tra l’eredità sportiva del marchio e il design giapponese, offrendo una vettura dinamica, audace e con prestazioni straordinarie che superano quelle già eccellenti della Ariya e-4ORCE 87KWh.

La nuova Ariya NISMO è caratterizzata da miglioramenti estetici e tecnici che ottimizzano l’aerodinamica e la fluidità di guida, incrementano la deportanza e la stabilità alle alte velocità, richiamando le emozioni tipiche delle corse automobilistiche. Mayra González, Vicepresidente Marketing & Sales di Nissan Europe, ha sottolineato: “NISMO torna in Europa con una versione di Ariya ulteriormente migliorata. Nell’ambito dell’elettrificazione della gamma Nissan, è fondamentale continuare a offrire veicoli che suscitino emozioni. Ariya NISMO combina perfettamente l’accelerazione immediata e fluida delle auto elettriche con l’assetto di un’auto sportiva, risultando eccezionale per la guida quotidiana.”

La Ariya NISMO incorpora avanzamenti tecnici sviluppati con il supporto e la qualità ingegneristica di NISMO. Questi miglioramenti garantiscono un’accelerazione potente e fluida, mantenendo un controllo ottimale in ogni situazione, grazie anche a un VDC (Vehicle Dynamic Control) ottimizzato e pneumatici ad alta aderenza.

Il sistema Nissan e-4ORCE 4WD è stato ulteriormente affinato per assicurare una distribuzione più efficace della potenza e della coppia sulle quattro ruote, migliorando le prestazioni delle sospensioni anteriori e posteriori. La vettura offre così una manovrabilità semplice e una stabilità in curva tipica delle auto da corsa. Anche la precisione di guida è stata migliorata con una specifica messa a punto delle pastiglie dei freni, che garantiscono spazi di arresto ridotti in ogni condizione atmosferica.

Gli interni della Ariya NISMO sono stati progettati per offrire un’esperienza premium ed esclusiva, con rivestimenti neri arricchiti da accenti rossi e sedili speciali NISMO, ispirati alle auto di Formula E, che assicurano il massimo comfort. La nuova Ariya NISMO sarà presentata in anteprima assoluta europea a Londra, presso il circuito delle finali del Campionato di Formula E. La Formula E rappresenta l’apice dell’innovazione nella mobilità elettrica, e Nissan Ariya NISMO è stata progettata per trasferire su strada le emozioni della pista, offrendo un’esperienza di guida senza precedenti.