Durante il NIO Day 2024, la casa automobilistica cinese ha presentato ufficialmente la sua nuova ammiraglia elettrica, la NIO ET9, un modello che, dopo essere stato anticipato nel 2023, mira a competere con le vetture premium dei principali marchi tedeschi. Con la ET9, NIO punta a combinare la tecnologia e l’innovazione che ha sviluppato negli ultimi anni, creando un veicolo che non solo impressiona per le sue caratteristiche ma è anche una dimostrazione di progresso tecnologico.

Con dimensioni imponenti (5.325 mm di lunghezza, 2.017 mm di larghezza e 1.621 mm di altezza), la NIO ET9 si avvicina di più alla categoria delle fastback, nonostante la casa la definisca berlina. Il passo di 3.250 mm assicura una buona abitabilità, mentre l’interno è un’esperienza premium, con uno spazio generoso e tecnologie all’avanguardia. La plancia ospita un display da 15,6 pollici per il sistema infotainment, completato da un Head-Up Display. I sedili posteriori sono reclinabili fino a 45 gradi, garantendo comfort assoluto, con schermi integrati per l’intrattenimento dei passeggeri.

La ET9 è alimentata da un powertrain con doppio motore elettrico, uno da 180 kW (245 CV) al frontale e uno da 340 kW (462 CV) al posteriore, per una potenza complessiva di 520 kW (707 CV). Questo le permette di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,3 secondi. La batteria da 100 kWh consente un’autonomia di 650 km secondo il ciclo CLTC, con un consumo di 16,2 kWh/100 km. Sebbene NIO avesse anticipato una batteria da 120 kWh, questo dato non è stato confermato nel lancio, ma potrebbe arrivare in futuro.

Tra le tecnologie avanzate, la NIO ET9 si distingue per le sospensioni attive Skyride e la tecnologia steer-by-wire, che disaccoppia completamente volante e ruote. L’auto è dotata di un sensore LiDAR e di un chip Shenji NX9031, offrendo prestazioni straordinarie per le funzionalità ADAS. Le prime 999 unità della ET9 First Edition sono già sold-out, con un prezzo di partenza di circa 107.000 euro. La versione standard, con batteria da 100 kWh, parte da 103.400 euro, ma è possibile scegliere anche la formula con batteria a noleggio.

Le prime consegne sono previste per marzo 2025.