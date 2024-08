NILU: l’hypercar analogica sfida le tendenze moderne

Nilu27, il prestigioso marchio fondato dal famoso designer di auto sportive Sasha Selipanov, ha finalmente svelato la sua prima hypercar: la NILU. Dopo aver stuzzicato gli appassionati con teaser sui social media, l’attesa è finita. La NILU è qui per sfidare le tendenze contemporanee dell’industria automobilistica, offrendo un’esperienza di guida unica e senza compromessi.

L’hypercar NILU evita le mode attuali come l’elettrificazione e la digitalizzazione. Invece, punta a un’esperienza di guida autentica, ispirandosi alle auto da corsa degli anni ’60, ai classici studi di design italiani e alla filosofia Bauhaus “la forma segue la funzione”. Questo approccio ha portato alla creazione di un design che è al contempo fresco e familiare, con sezioni trasversali strette e curve sinuose che ottimizzano l’aerodinamica e l’estetica.

Design e ingegneria eclettici

Il telaio della NILU è una monoscocca in fibra di carbonio su misura, completata da telai ausiliari tubolari in lega di alluminio. Questo approccio non convenzionale migliora l’accessibilità ai componenti della trasmissione e facilita l’estrazione del calore, celebrando l’estetica meccanica. La cabina, progettata per offrire angoli di visuale perfetti e un’ergonomia ottimale, ospita due adulti in una configurazione tradizionale affiancata, con porte ad ali di gabbiano che rendono l’ingresso e l’uscita estremamente agevoli.

Interfaccia uomo-macchina analogica

L’interno della NILU esalta la purezza della guida analogica. Tutti i controlli sono manuali, ad eccezione dello schermo della telecamera/specchietto retrovisore, che migliora la visibilità posteriore. Il volante, privo di pulsanti e interruttori, offre una precisione e una sensazione di guida senza pari. La trasmissione manuale a sette marce con cambio open-gate aggiunge un tocco di autenticità e sicurezza, mentre le regolazioni manuali dei comandi bilanciati lavorati a freddo forniscono un feedback tattile gratificante.

Il cuore della NILU è un motore V12 aspirato da 6,5 litri, prodotto in collaborazione con Hartley Engines. Questo motore, capace di erogare oltre 1000 cavalli, rappresenta l’apice della potenza aspirata, offrendo un’esperienza di guida che combina la precisione di un motore elettrico con il feedback tattile di un motore a combustione interna. L’esclusivo design “Hot V” del motore ottimizza l’estrazione del calore e l’estetica, con collettori di scarico stampati in 3D in Inconel.

Dinamica di guida superiore per NILU

Le sospensioni pushrod a doppio braccio oscillante, abbinate a pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 R, garantiscono una maneggevolezza precisa e reattiva. I freni in carbonio-ceramica forniti da Brembo, con pinze GT | BM e rotori CCM-R Plus, offrono prestazioni di frenata eccezionali. I cerchi Nilu27 centerlock, progettati internamente e prodotti da AppTech, riducono il peso non sospeso, migliorando ulteriormente le prestazioni dinamiche dell’auto.

I primi prototipi e il primo lotto di NILU destinati ai clienti saranno assemblati da Aria Group in California. Nilu27 sta anche sviluppando una versione omologata per la strada, limitata a 54 unità, ciascuna con un design unico. “Presentare NILU al mondo è un sogno che si avvera,” afferma Sasha Selipanov. “Questa hypercar rappresenta anni di ricerca, passione e dedizione.”