Nico Rosberg guida la sua Mercedes-AMG One in un Track Day | Video

Anche i piloti di Formula 1, abituati alle performance estreme dei loro bolidi, sanno stupirsi al volante delle hypercar di razza, come la Mercedes-AMG One. L’asso tedesco, vincitore del titolo mondiale nel 2016 con una monoposto della “stella”, non fa mistero del suo entusiasmo per la sportiva tedesca, che ha deciso di concedersi in dono.

Il video odierno lo mostra in occasione della prima sessione di guida col suo esemplare personale, che gli ha regalato emozioni “incredibili” e tantissimo divertimento di guida, giusto per usare le sue parole. Il track-day ha consolidato l’idea di Nico Rosberg che questa sia una vera “belva” a quattro ruote, dal temperamento speciale. L’esemplare è stato personalizzato dal pilota di Wiesbaden, insieme alla moglie Vivian. Entrambi sono felicissimi del risultato ottenuto.

Ricordiamo che la Mercedes-AMG One è una hypercar dal profilo prestazionale elevatissimo. Di riferimento i tempi sul giro fatti segnare al Nurburgring, al Red Bull Ring e all’Hockenheimring. Questa vettura porta in strada il motore e la tecnologia delle “Frecce d’Argento” impegnate in Formula 1. L’energia dinamica giunge da un V6 turbocompresso da 1.6 litri, che sviluppa 574 cavalli. Quattro propulsori elettrici, alimentati da batterie agli ioni di litio, completano il powertrain, in grado di sviluppare una potenza combinata di 1.063 cavalli. Superfluo dire che le performance sono spaziali. Anche per Nico Rosberg. A voi il video!

Fonte | Nico Rosberg