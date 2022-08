Rimac Nevera: il primo esemplare è di Nico Rosberg

Ci sono momenti speciali che riguardano auto speciali, come la Rimac Nevera, l’hypercar croata entrata nell’orbita Bugatti, consegnata nel suo primo esemplare a Nico Rosberg. Il campione del mondo F1 del 2016 ha filmato tutto sul suo canale YouTube in un video di circa 20 minuti.

Il video della Rimac Nevera consegnata a Rosberg

Nico Rosberg si è accaparrato l’esemplare N1 di 150 di questa hypercar elettrica, ed ha condiviso l’emozione del momento con il suo pubblico del canale YouTube. Infatti, nel video in questione ha descritto il suo viaggio in Croazia, nella factory dove viene prodotta la Rimac Nevera, fino al momento cui entra in possesso dell’auto. Dopo il suo arrivo ha potuto visionare l’azienda croata, realizzata secondo criteri di sostenibilità, e poi è stato tolto il velo al suo esemplare. Un’emozione che è visibile anche sul volto di un campione del mondo di F1 che ha vissuto giornate intense e cariche d’adrenalina.

L’auto, nerissima, con interni neri ha sbalordito Rosberg, che ha prima ricevuto le chiavi, realizzate con la massima cura, in linea con il valore di circa 2 milioni di euro della vettura, e poi è salito a bordo per prendere familiarità con l’abitacolo. Dopo aver esaminato i dettagli, ha trovato la sua posizione di guida ideale regolando volante e sedile tramite il pad centrale. Infine, ha dato ai suoi seguaci in rete l’appuntamento al prossimo video in cui guiderà il suo nuovo gioiello. Il girato si chiude con Rosberg in procinto di uscire su strada, tanto per alimentare ulteriormente l’attesa.

L’esemplare di Rosberg è in total black

La Rimac Nevera di Nico Rosberg presenta una livrea Stellar Black con particolari in fibra di carbonio a vista, in cui spiccano le ruote Vertex con finitura lucida e pinze dei freni in nero brillante. Anche l’abitacolo, realizzato interamente in Alcantara, è sul tema del nero assoluto. Un modo per esprimere tutta la cattiveria di un’auto da quasi 2.000 CV capace di scattare da 0 a 100 km/h in meno di 2 secondi. Con i suoi 4 motori elettrici la Rimac Nevera è un bolide pazzesco che, per far divertire l’ex pilota di F1, presenta anche la modalità drift. Ne verranno prodotte 150 ad un costo di circa 2 milioni di euro per esemplare, ma quello di Rosberg è speciale, perché è il primo realizzato in serie. La sua particolarità è testimoniata da una targhetta con tanto di firma del campione del mondo di F1 2016.