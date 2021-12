Nico Rosberg prova la Ferrari F40 sulle strade di Monte Carlo

Nico Rosberg è il campione del mondo della Formula 1 del 2016, il primo a rompere l’egemonia di Lewis Hamilton nell’era ibrida del Circus. Dopo il ritiro dalla corse, il tedesco si è rifugiato nella splendida cornice di Monte Carlo e ha dato vita al suo canale YouTube, con il quale è riuscito a superare la soglia del milione di iscritti.

Una nuova vita per l’ex pilota di F1, che gli ha fatto togliere qualche piccola soddisfazione, come quella di provare alcune supercar davvero speciale, proprio come la Ferrari F40. La vettura del Cavallino è uno dei sogni a quattro ruote di Rosberg, che ha potuto provarla grazie alla concessione di un suo generoso vicino di casa.

Una sportiva “vecchia scuola”

Una volta seduto nell’abitacolo della vecchia F40, Rosberg combina subito un danno, strappando lo specchietto retrovisore dalla cornice. Appena, però, riesce a portarla fuori dai guai, il tedesco si diverte al volante, capendo di avere a che fare con una supercar della vecchia scuola.

Di primo impatto l’ex pilota di F1 commenta quanto sia pesante la frizione, poi afferma che anche alle basse velocità cittadine, le vibrazioni all’interno dell’abitacolo la rendono difficile da guidare. In salita, Rosberg coglie l’occasione per spingere un po’ la macchina ed è stupito di quanto sia rigida. Dice che, nonostante abbia molto grip, è difficile sentire il limite a causa di quanto rimbalzi.

Una bella esperienza

Rosberg è comunque sembrato euforico per aver guidato uno dei suoi sogni a quattro ruote. Ha anche aggiunto:

Qua dentro sembra tutto alquanto rischioso. Bisogna stare un po’ attenti con questo genere di cose. Sembra che tu sia solo con Dio quando spingi questa vettura.

La F40 si conferma un’auto capace di mettere a dura prova anche chi di velocità se ne intende e chi ha un titolo di campione del mondo di Formula 1 a dimostrarlo.