Nico Rosberg fuori dal paddock della F1 perché non vaccinato

Nico Rosberg è il campione del mondo di Formula 1 del 2016, il primo rivale capace di interrompere il dominio di Lewis Hamilton, all’epoca suo ex compagno di team in Mercedes. Dopo la decisione di appendere il casco al chiodo, il pilota tedesco figlio del campione del mondo di F1 del 1982, Keke Rosberg, è diventato uno stimato opinionista per Sky Sport, con collaborazioni dirette con le emittenti italiana, tedesca e inglese.

Recentemente è venuta alla luce, tuttavia, una vicenda che ha sorpreso un po’ tutti quanti, infatti l’ex driver della Mercedes è stato allontanato in modo dal paddock della Formula 1 dopo il recente GP di Monaco, con conseguente ritiro permanente del pass per tutti gli altri circuiti. Il perché? Semplice, non ha mai fatto il vaccino contro il Covid-19.

Nico Rosberg e la sua spiegazione

In passato il campione tedesco è stato contagiato dal Coronavirus e lo ha superato non con poche difficoltà, per questo motivo ritiene di aver sviluppato degli anticorpi molto forti, che lui tiene sotto controllo con test effettuati a cadenza regolare. Nico Rosberg avrebbe affrontato il tema direttamente ai microfoni di Sky, affermando:

Mi sono ripreso bene da un’infezione da coronavirus e come tale ho anticorpi mostruosi. Li testo regolarmente per controllare la situazione.

Queste giustificazioni però non sono state sufficienti per permettere all’ex pilota di entrare nei paddock della F1, dove vigono delle ferree regole riguardanti la tutela della salute. In queste aree riservate possono avere accesso soltanto i vaccinati contro il Covid-19, per questo motivo Rosberg è stato messo alla porta.

La situazione sembra – secondo le indiscrezioni – sfuggita di mano, infatti Sport1 ha riferito che l’iridato del 2016, a causa della mancata vaccinazione, è stato allontanato dal paddock del GP di Monaco ed è stato costretto a lavorare per Sky Sports UK dal suo appartamento nel Principato. Tempi duri per Nico Rosberg.