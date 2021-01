Neve in Spagna: la vecchia Renault 4 batte il SUV moderno

In questi giorni in Spagna le difficili condizioni climatiche causate dalla Tempesta Filomena hanno messo a dura prova la regione di Madrid. Le abbondanti nevicate hanno lasciato oltre mezzo metro di neve sulle strade e a questo si aggiungono forti venti e temperature polari, con il termometro che di notte è sceso ai minimi da oltre 20 anni.

La vecchia utilitaria va meglio del SUV

Questa situazione ha causato molti disagi alla popolazione e molte difficoltà di circolazione per i veicoli, ma ha dato vita anche ad una sorta di “rivincita” per le auto più vecchie, che hanno spesso dimostrato di “cavarsela” meglio di tanti SUV moderni, all’apparenza più adatti alle condizioni difficili.

E’ il caso della Renault 4 protagonista di un filmato diventato virale in poche ore, proveniente proprio dalla Spagna. Nella clip, l’arzilla utilitaria degli anni ’60 procede sulla neve con molta più disinvoltura rispetto ad una Dacia Duster, che invece rimane bloccata sul nevischio, senza essere in grado di procedere.

Perché la Renault 4 è riuscita nel sorpasso

Tra i due veicoli – tra l’altro di marchi appartenenti allo stesso Gruppo – ci sono oltre 50 anni di evoluzione dell’auto, ma il verdetto è impietosamente a favore dell’anziana Renault 4, un modello prodotto dal 1961 al 1993.

A giocare a favore della francese d’epoca c’è sicuramente il peso decisamente inferiore, oltre al fatto che la Duster molto probabilmente non è 4×4, ma con trazione anteriore. Infine, ci sono da considerare gli pneumatici: a giudicare dalle immagini, il SUV romeno quasi sicuramente non monta pneumatici invernali, che avrebbero sicuramente fornito maggiore grip in quella situazione. Non è da escludere, d’altronde, che la Renault 4 montasse invece proprio le coperture invernali, che potrebbero aver avuto un parte del merito nel “sorpasso vincente”.

Video virali anche con altre “storiche”

In questi giorni, sempre in Spagna, anche un’altra vettura economica storica è ritornata alla ribalta per le sue prestazioni sulla neve. Si tratta di un’inarrestabile Fiat Panda di prima generazione, che è stata scelta da alcuni giocatori dell’Atletico Madrid come mezzo ideale per raggiungere il campo dall’allenamento, preferendola (saggiamente) ai più moderni e costosi SUV.