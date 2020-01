Luca De Meo CEO di Renault da luglio 2020

Di Francesco Irace martedì 28 gennaio 2020

Oggi la decisione da parte del Consiglio di amministrazione

La notizia rimbalzava già da diversi giorni, ma ora è arrivata la nomina ufficiale. Luca De Meo è stato infatti nominato direttore generale di Renault e il suo incarico sarà effettivo a partire dal prossimo luglio. "Al termine di un processo di selezione realizzato dal Comitato Governance e Remunerazioni, il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna sotto la Presidenza di Jean- Dominique Senard, ha deciso di nominare Luca de Meo in qualità di Direttore Generale di Renault S.A. nonché Presidente di Renault s.a.s., con effetto a partire dal 1° luglio 2020", recita il comunicato ufficiale di Renault.

"Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che Luca de Meo, con il suo percorso, la sua esperienza e il successo conseguito nelle precedenti funzioni, disponga di tutte le qualità necessarie per contribuire allo sviluppo e alla trasformazione del Gruppo Renault da ogni punto di vista. Clotilde Delbos, Direttore Generale di Renault S.A. ad interim, continuerà a svolgere le sue funzioni fino all’arrivo di Luca de Meo. Il Consiglio di Amministrazione ha, peraltro, espresso un parere favorevole alla sua nomina in qualità di Vicedirettore Generale di Renault S.A., a partire dal 1° luglio 2020. Il Consiglio esprime piena fiducia nella nuova governance del Gruppo ed augura grande successo ai nuovi dirigenti nella loro missione.



Chi è Luca De Meo

Nato a Milano nel 1967, Luca de Meo si è laureato in economia aziendale presso l’Università commerciale Luigi Bocconi di Milano. Ha iniziato la sua carriera in Renault, per poi passare a Toyota Europe e successivamente al Gruppo Fiat, dove ha diretto le marche Lancia, Fiat ed Alfa Romeo. Vanta oltre 20 anni di esperienza nel settore automobilistico. Nel 2009 Luca de Meo è entrato a far parte del Gruppo Volkswagen in qualità di Direttore Marketing, per le autovetture della marca Volkswagen e per il Gruppo Volkswagen. Nel 2012 ha assunto l’incarico di membro del Consiglio di Amministrazione responsabile per Vendite e Marketing presso AUDI AG. Dal 1° Novembre 2015 a Gennaio 2020 è stato Presidente del Comitato Esecutivo di SEAT nonché membro dei Consigli di Sorveglianza di Ducati e Lamborghini, e Presidente del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Volkswagen in Italia.