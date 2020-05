Dacia Duster TCe 100 ECO-G: prezzo e disponibilità della nuova versione GPL

Di Francesco Irace martedì 26 maggio 2020

Arriva nelle concessionarie la nuova best seller in versione GPL con il nuovo motore turbo 1.0 tre cilindri

Il marchio Dacia festeggia nel 2020 15 anni di storia e di successi, con 6,4 milioni di auto vendute dal 2005 nel mondo e più di 500.000 esemplari in Italia dal 2006. Per l'occasione, come vi abbiamo già raccontato nei giorni scorsi, è stata lanciata la Serie Speciale 15th Anniversary, con un allestimento top e specifiche estetiche esclusive. Ma non finisce qui, perché debutta ora anche la nuova versione turbo da 1.0 litri GPL della best seller Duster. Si chiama Duster TCe 100 ECO-G èd è già disponibile nelle concessionarie italiane con prezzi a partire da 14.150 euro.

Dacia: ecco la nuova versione speciale 15th Anniversary Tutte le caratteristiche della versione speciale 15th Anniversary per le Dacia Sandero Stepway, Logan MCV, Lodgy e Duster.



Maggiori performance e migliore efficienza

Il nuovo motore turbo tre cilindri della TCE, già lanciato lo scorso anno, è nato per poter "accogliere" la nuova tecnologia GPL: che, come accade di consueto da ormai dieci anni in Dacia, nasce direttamente in fabbrica. Dunque, il nuovo propulsore, con una potenza di 100 CV e una coppia di 170 Nm, cresce notevolmente nelle performance rispetto al motore SCe GPL. Questo garantisce un piacere di guida ottimale grazie alla coppia superiore, che si manifesta per un range di giri maggiore e fin dai bassi regimi per riprese più toniche. Il tutto si traduce in una riduzione di emissioni e consumi di circa il 20%.

Dacia: tutte le novità fino al 2022 Tutte le novità di Dacia per l'imminente futuro, dall'inedita Spring alla Duster restyling.



Autonomia fino a 1.400 km

Difatti a parità di serbatoi (di GPL e di benzina) cresce l'autonomia complessiva, che può arrivare fino a 1.400 km. Il serbatoio supplementare di GPL in acciaio ad alta resistenza è montato sulla ruota di scorta, il che significa che il volume del bagagliaio è lo stesso di tutte le altre versioni, beneficiando allo stesso tempo di una maggiore autonomia grazie alla combinazione dei due serbatoi, benzina più GPL. Una valvola di non ritorno, un limitatore di riempimento all'80%, un limitatore di flusso, un'elettrovalvola e una valvola di sicurezza completano il sistema tecnico.