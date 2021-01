La Fiat Panda 4×4 è ormai un fenomeno di culto e sta vivendo un’ondata di popolarità senza confini. L’amore e l’affetto verso l’utilitaria torinese a quattro ruote motrici è tangibile dovunque, specie tra i social network, dove sempre un maggior numero di fans sfegatati ha aperto pagine dedicate a questa coraggiosa vettura.

L’ultima nevicata straordinaria che ha colpito Madrid, la Capitale di Spagna, ha riportato alla ribalta la Fiat Panda 4×4 grazie a tre giocatoti dell’Atletico Madrid, che si sono recati al campo di allenamento a bordo di questa simpatica vettura. Ovviamente le foto hanno fatto il giro del mondo in un baleno.

Colchoneros in Panda 4×4

I giocatori dell’Atletico Madrid che hanno usato la piccola 4×4 sono: Šime Vrsaljko, croato con un passato in Italia tra Sassuolo e Inter, il francese Thomas Lemar e il belga Yannick Carrasco. Scelta insolita – la loro – di recarsi all’allenamento con una macchina del genere e non con un SUV ultra potente e moderno.

La decisione è stata di Carrasco su suggerimento del suo vicino di casa, il quale gli ha prestato la Panda 4×4 elogiandone le qualità da fuoristrada e le sue attitudini, specie su fondi sconnessi, scivolosi o viscidi, come nel caso della neve madrilena. Arrivati a destinazione, i calciatori si sono scattati alcune foto con l’eroina a quattro ruote che li ha portati a destinazione.

Fama su Instagram

Questa vicenda ha avuto risalto anche grazie alla diffusione di un video, da parte di un altro giocatore dell’Atletico Madrid, il centrocampista Marcos Llorente. Lo spagnolo ha postato su Instagram il video della vettura in fase di sorpasso, sulle note di un brano spagnolo dal titolo “Los Coches Chocones”, ossia “Le autoscontro”. La breve ripresa ha colpito per la spontaneità e per la sorpresa di vedere alcuni compagni di squadra avvicinarsi con un mezzo insolito per la categoria. Così, dopo aver avvistato Roberto Baggio sulla Panda 4×4, anche altri celebri calciatori hanno dato il proprio contributo ad allargare la fama dell’utilitaria a trazione integrale.