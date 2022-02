Nave cargo in fiamme nell’Atlantico: è piena di Porsche e Bentley

Una nave mercantile lunga 200 metri e piena di Porsche e Bentley è stata avvolta dalle fiamme, a circa 77 miglia nautiche dalle isole Azzorre, nell’Oceano Atlantico. Il cargo, secondo le indiscrezioni, al momento dell’incendio aveva 4.000 auto del gruppo Volkswagen a bordo. Fra queste, 1.100 a firma Porsche e 189 a marchio Bentley. L’origine del rogo risale al 16 febbraio, ma la grossa imbarcazione, battezzata Felicity Ace, è ancora in alto mare.

Per fortuna i 22 uomini dell’equipaggio sono stati tratti in salvo da altre navi, giunte nell’area per i soccorsi. Non si hanno notizie precise, invece, sulla sorte delle vetture, che erano attese al porto di Davisville (Rhode Island), negli Stati Uniti, dopo un lungo viaggio con partenza dalla Germania. Neanche dal servizio Porsche Track Your Dream, offerto ai clienti per monitorare in tempo reale la spedizione della loro vettura, giungono note di chiarimento.

Si teme che la nave possa essere avvolta dalle fiamme o che possa affondare. Nei due casi si profilerebbe un brutto destino per tutte le Porsche, Bentley e compagnia bella presenti a bordo. Immagino l’ansia dei clienti, anche perché il disguido, verosimilmente, potrebbe tradursi in un vistoso ritardo nella consegna della loro auto. Al momento, però, la cosa che più conta è il salvataggio dell’equipaggio, andato a buon fine. Per il tutto il resto c’è un rimedio.

Fonte | Marinha Portuguesa