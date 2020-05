Porsche: ai clienti le immagini della loro supercar in fabbrica

Di Rosario Scelsi venerdì 22 maggio 2020

Quando si acquista un'auto costosa come una Porsche, ricevere delle coccole speciali fa la differenza

Porsche sa che gli acquirenti di un'auto di fascia alta amano le esperienze personalizzate e con un grande livello di coinvolgimento sensoriale. Per soddisfare meglio questo bisogno, la casa tedesca sta rendendo ancora più attraente la piattaforma online "My Porsche", con la nuova funzione "Behind the Scenes", che offre ai clienti una visione esclusiva del loro esemplare, durante l'allestimento nelle linee produttive della casa di Zuffenhausen. Gli owner potranno seguire passo dopo passo la costruzione dell'auto ordinata.

Al momento l'iniziativa offre l'osservazione, mediante alcune camere, dell'avanzamento delle Porsche 911 e 718 in due stazioni di lavoro, ma la tela si appresta ad essere arricchita con altre opzioni di ripresa. Il portale "My Porsche" guadagna così ulteriore appeal, incrementando il quadro dei servizi offerti ai clienti per le auto da loro acquistate.

Queste le parole di Christian Friedl, responsabile dello stabilimento Porsche di Zuffenhausen: "Con 'Behind the Scenes' consentiamo agli acquirenti dei nostri modelli di gustare dietro le quinte la passione e la perfezione con cui prendono forma le vetture da loro sognate. Una scelta che ci sta tanto a cuore ma che ci serve anche come fonte di motivazione".

"Porsche -aggiunge Robert Ader, Vice President Customer Relations del marchio- crede nel dovere dare ai propri clienti un'esperienza altamente personalizzata sin dall'inizio. Ora per gli owner dei nostri modelli si apre la possibilità di vedere come viene costruita la loro auto dei sogni, configurata individualmente. Lanceremo questa offerta in sei mercati, poi gradualmente estenderemo il servizio".

L'applicazione sarà disponibile inizialmente per i clienti di vetture nuove provenienti da Stati Uniti, Germania, Gran Bretagna, Canada, Svizzera e Spagna. Altre nazioni seguiranno nei prossimi mesi. Insieme alle foto della produzione, "My Porsche" fornisce ai clienti ulteriori informazioni esclusive sulla propria auto.

Ai clienti USA viene anche riservata una visione della logistica del veicolo. Oltre a giovarsi delle informazioni sul processo di produzione, questi avranno la possibilità di utilizzare la funzione "Porsche Track Your Dream" per tracciare con precisione dove si trova la loro auto, dalla fabbrica di Zuffenhausen alla concessionaria. Un conto alla rovescia per la consegna finale che aumenta il livello di eccitazione dei clienti prima di ricevere l'agognata Porsche.