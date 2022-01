Nasce il mashup tra Subaru Impreza WRX e Mitsubishi Lancer EVO

La rivalità tra la Subaru Impreza WRX e la Mitsubishi Lancer Evo è stata una delle più grandi della storia automobilistica recente. Oggi, qualcuno ha pensato di unire i destini delle due auto da rally, l’autore è un ragazzo dello stato di Washington di nome Jonah – noto come Shood B Good sui social media -, il quale ha deciso di creare la “Subevo”. La vettura si presenta con una combinazione del frontale di una Mitsubishi Evolution IX , con il resto della carrozzeria di una Subaru Impreza WRX “Blobeye” . Questo significa che la modifica è stata effettuata su due modelli coevi.

Un risultato armonico

I modelli rivali avevano dimensioni simili, parafanghi squadrati svasati, linee dei finestrini quasi identiche e una classica silhouette a tre volumi con una grande ala sul retro. Di conseguenza, il mashup sembra stranamente naturale, al punto che un occhio inesperto non metterebbe in dubbio la sua integrità nel suo insieme. Appiccicare il musetto della Mitsubishi sulla Subaru non sembra un’opera così difficile, tuttavia ha richiesto del duro lavoro. Il cofano era quasi imbullonato ai cardini di serie, così Jonah ha dovuto tagliare l’estremità anteriore e compensare il tutto saldando un semitubo. Un altro problema era la dimensione dei fari Evo che ha portato all’eliminazione dell’aria condizionata e dell’ABS della Subaru. Inoltre, la Lancer Evo IX è leggermente più larga della Impreza WRX, il che significa che i parafanghi anteriori dovevano essere regolati. Una soluzione geniale è stata quella di combinare parti dei parafanghi anteriori di entrambe le auto per ottenere una transizione graduale alle porte anteriori.

Opera quasi completa

Nonostante tutti gli ostacoli, l’auto è quasi completa, con alcuni lavori necessari all’intercooler e alla griglia anteriore. Jonah ha optato per un involucro metallico Soul Red che è più adatto alla Mitsubishi in termini di tradizione. Ha anche scelto un nuovo set di cerchi in stile BBS che riempiono bene i passaruota. Attualmente, il veicolo non ha badge, il che è probabilmente l’opzione migliore per un mashup. Infine, il motore boxer Subaru da 2,0 litri è stato messo a punto con un tubo di scarico, nuova aspirazione, turbo, iniettori da 1.000 cc, valvola di scarico HKS e altro ancora. Infine, il Subevo ha anche ottenuto un nuovo set di coilover per avere questo look ribassato.