Subaru Impreza WRX STI: in vendita due esemplari stradali da rally

Un’icona delle vetture rally Gruppo A degli anni ’90, la Subaru Impreza WRX STI ha fatto strage di cuori, anche per merito dei successi di un pilota leggendario come Colin McRae. Oggi, sono in vendita in diverse parti del mondo, due esemplari di Impreza WRX STI Type Rs, due vetture stradali che hanno le caratteristiche specifiche delle versioni da rally. Un’occasione incredibile per ogni appassionato del genere. Le auto sono attualmente all’asta su Collecting Cars.

Specifiche da rally

La prima vettura del lotto è un modello del 1999 e attualmente si trova a Hong Kong. È rifinita in Aspen White e sfoggia cerchi monoblocco Rays forgiati STI da 17 pollici ed è stata modificato con sospensioni Cusco, freni GRB STI, sedili anteriori Recaro, volante GDB e indicatore di spinta Defi. L’elenco indica che l’auto ha percorso 98.000 km ed è priva di danni degni di nota, se non per alcune piccole scheggiature. Stessa storia per quanto riguarda l’abitacolo, dove i sedili Recaro hanno pochissimi segni di usura.

Una si trova in Australia

La seconda Impreza WRX STI Type Rs è un modello del 1997 e si colloca in Australia. Questo esemplare è dipinto in World Rally Blue e monta cerchi Revolution Millenium dorati da 18 pollici. Mette inoltre in mostra ammortizzatori sportivi aftermarket e uno scarico cat-back. Sono stati apportati anche numerosi aggiornamenti interni, tra cui un timer turbo, indicatori Greddy, un controller manuale Greddy e un sistema operativo Kenwood sempre aftermarket.

Questa Impreza WRX STI Type R ha attualmente 113.500 km sul contachilometri ed è stata dotata di una nuova frizione che ha meno di 1.000 km all’attivo, mentre la cinghia di distribuzione è stata sostituita circa 2.000 chilometri fa.

Il motore

Entrambe le vetture sono dotate dello stesso motore boxer turbo da 2,0 litri che eroga 276 CV e trasmette potenza a tutte e quattro le ruote tramite un cambio manuale a cinque rapporti ravvicinati.