Nasce eClassic, il simulatore di auto d’epoca

Le auto d’epoca sono un mondo affascinante, intriso di storia, emozioni e sensazioni forti. Non sono però un campo per tutti quanti, dato che il mercato delle classiche negli ultimi anni ha portato a quotazioni stellari per tantissimi veicoli da collezioni, divenendo un affare per pochi fortunati. Per chi vuole assaporare l’esperienza di guida su un’auto d’epoca oggi può avvalersi di uno strumento particolare, chiamato “eClassic”, un innovativo simulatore che promette di aprire la porta delle storiche a chiunque. Non si tratta, tuttavia, di un banale gioco ma è un oggetto prezioso e di non facile accesso.

Un progetto italiano

L’idea principale è stata partorita da Fritz Kaiser, un banchiere del Liecthenstein e numero uno dell’associazione The Classic Car Trust. Il progetto, invece, nasce in Italia grazie alla collaborazione con la Racing Unleashed di Maranello e la Kunos. L’ultima è divenuta famosa ai più poiché è l’azienda che ha sviluppato il celebre videogioco Assetto Corsa.

Il simulatore nasce anche per merito di Pininfarina e Zagato che hanno realizzato le postazioni di guida prendendo da esempio i propri modelli del passato. Pininfarina ha assemblato a mano 9 simulatori le cui linee si rifanno alla Cisitalia 202, una tra le auto più apprezzate di sempre. La postazione è dotata di volante, pedali e cambio per comandare la propria vettura virtuale mostrata su uno schermo curvo.

Community ambiziosa

L’idea è quella di creare una community sempre più numerosa e appassionata. Traamite eClassic sarà possibile svolgere sedute di allenamento, sfide e campionati online per tutti i suoi iscritti. Al momento, si possono scegliere auto come la Shelby Cobra e la Porsche 911, mentre le piste a disposizione sono: Spa, Nurburgring, Brands Hatch, Monza e altre storiche cronoscalate.

Col passare degli anni, comunque, il parco auto e la selezione dei tracciati verranno aggiornati e resi più ricchi. I simulatori verranno presentati dal 15 al 19 settembre a St. Moritz, in Svizzera. Qui le persone potranno provare dal vivo il simulatore, incontrare gli sviluppatori per conoscerne tutti i segreti, ed eventualmente acquistarne un esemplare.