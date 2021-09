Mustang e Maggiolino si schiantano dopo un raduno [Video]

Incidente tra una Ford Mustang di terza generazione e una Volkswagen Maggiolino al termine di un raduno automobilistico per modelli d’epoca, più o meno elaborati. L’evento, andato in scena negli Stati Uniti, ha coinvolto molte vetture, alcune delle quali pesantemente trasformate da iniezioni di tuning. È il caso dell’iconica creatura tedesca, che ha assunto le sembianze di un fuoristrada.

Il proprietario, per sua sfortuna, dovrà tornare presto dal carrozziere, a causa dei cospicui danni riportati dall’auto durante il contatto, nato dal comportamento imprudente dell’uomo al volante della Ford Mustang. Quest’ultimo, infatti, durante la marcia di rientro ha cambiato improvvisamente corsia, scartando sul lato destro, senza guardare lo specchietto e senza nemmeno usare le frecce, proprio mentre stava per sopraggiungere la Volkswagen Maggiolino. Inevitabile il crash.

Non ci sono dubbi sul torto marcio del proprietario della muscle cara americana che, per la sua imprudenza, ha cagionato danni di un certo rilievo alla sua vettura e, soprattutto, a quella del compagno di uscita. Difficile capire le ragioni della sua manovra. Per fortuna nessuno si è fatto male e questo è ciò che più conta. Poteva andare molto peggio…

