Dal rombo dei motori all’innovazione dell’era digitale: quattro giorni di pura passione automobilistica nel cuore dell’Emilia-Romagna. Il Motor Valley Fest 2025, in programma dal 5 all’8 giugno a Modena, si prepara a celebrare l’eccellenza del Made in Italy automobilistico con un’edizione che unisce magistralmente tradizione e innovazione.

Motor Valley Fest: l’importanza dell’intelligenza artificiale

La manifestazione, originariamente prevista per maggio, è stata strategicamente spostata a giugno per garantire una partecipazione ancora più ampia. L’evento presenterà un programma ricco e variegato, con un focus particolare sulle ultime frontiere tecnologiche del settore automotive, ponendo l’accento sull’uso dell’intelligenza artificiale e le sue applicazioni nel mondo dei motori.

Il festival si aprirà il 5 giugno con un convegno inaugurale, seguito da una serie di incontri e dibattiti che vedranno protagonisti esperti del settore. Al centro delle discussioni ci sarà proprio l’intelligenza artificiale, esplorata in ambiti come i sistemi di assistenza alla guida e l’ottimizzazione dei processi produttivi.

Modena torna capitale dell’auto

Le vie del centro storico di Modena si trasformeranno in un vero e proprio museo a cielo aperto, dove i visitatori potranno ammirare gioielli a quattro ruote, dai modelli storici alle più moderne supercar. Le eccellenze della Motor Valley, con marchi iconici come Ferrari e Maserati, saranno protagoniste di esposizioni e parate che celebrano la ricca tradizione motoristica del territorio.

L’evento è pensato non solo per gli addetti ai lavori, ma per tutti gli appassionati, offrendo un’esperienza immersiva nel mondo automotive. Dai talk tecnici alle esposizioni di supercar, passando per mostre tematiche e momenti di intrattenimento, il festival si propone come una celebrazione completa della cultura motoristica.

Il Motor Valley Fest 2025 rappresenta un’occasione imperdibile per scoprire il futuro dell’automobile, mantenendo un legame profondo con la tradizione che ha reso la Motor Valley un simbolo mondiale dell’eccellenza nel settore automotive.